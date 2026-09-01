Ghana: un hub cargo de 150 acres projeté à l’aéroport de Tamale

Le conseiller présidentiel Augustus Goosie Tanoh présente ce projet comme un maillon de la stratégie ghanéenne de « 24-Hour Economy » pour soutenir les exportations agricoles du nord du pays.

Augustus Goosie Tanoh a annoncé le 30 août qu’un hub cargo d’environ 150 acres était projeté à l’aéroport international de Tamale afin de faciliter l’exportation de légumes, de fruits et d’autres produits agricoles à forte valeur depuis le nord du Ghana vers les marchés internationaux.

Selon le conseiller présidentiel, le secrétariat de la 24-Hour Economy et la Ghana Airports Company Limited ont déjà délimité environ 150 acres sur le site aéroportuaire pour ce projet.

L’annonce est intervenue au lendemain de l’inauguration, le 29 août à Savelugu, de Northshore Apparel par le président John Dramani Mahama dans le cadre de la 24-Hour Economy.

La Ghana Airports Company Limited indique que la phase II de l’aéroport international de Tamale, mise en service en 2023, comprend un terminal conçu pour 400000 passagers par an, un terminal polyvalent et un réseau routier de 5 km. Tanoh avait déjà présenté le Tamale Air Cargo Hub, le 5 juin, comme l’un des accords majeurs récents de cette stratégie, avec deux opérateurs appelés à démarrer leurs activités en 2027.