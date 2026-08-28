Bénin: la police républicaine saisit une importante quantité de psychotropes et interpelle deux étrangers

Les éléments de la Police républicaine ont porté un coup dur au trafic de produits psychotropes dans la nuit du vendredi 21 août 2026 à Cotonou.

Deux individus de nationalité étrangère ont été interpellés alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le territoire national.

​L’opération a été menée aux environs de 23 h 45 grâce à des renseignements exploités par les forces de l’ordre. Les deux suspects, répondant aux initiales F. D. (19 ans) et M. K. (26 ans), se trouvaient à bord d’un car de transport en partance pour le Mali.

​La fouille de leurs bagages a permis d’intercepter une cargaison illicite dissimulée dans des sachets et un sac à dos. L’inventaire de la saisie comprend :

​ 1 099 plaquettes de 10 comprimés de Tramaking (225 mg) ;

de 10 comprimés de Tramaking (225 mg) ; ​650 plaquettes de 10 comprimés de Royal (250 mg).

​Les produits ont été immédiatement placés sous scellés. Une enquête approfondie a été ouverte afin de remonter la filière, d’identifier les ramification du réseau et de déterminer la provenance de ces substances interdites.