Tottenham–Eintracht Francfort : l’arrivée d’Odobert et Kolo Muani retardée par un accident de la route

Tottenham a connu un contretemps ce mardi avant son déplacement en Allemagne pour la 8e journée de la Ligue des champions : Randal Kolo Muani et Wilson Odobert n’ont pas pris le même vol que le reste de l’effectif après un incident de la route survenu alors qu’ils se rendaient à l’aéroport. L’accident, décrit comme sans gravité par le club, a retardé leur départ mais les deux attaquants devraient finalement rejoindre l’équipe plus tard dans la journée et être disponibles pour la réception d’Eintracht Francfort.

Selon les informations communiquées par Tottenham, l’incident s’est produit sur le trajet menant à l’aéroport, ce qui a empêché Kolo Muani et Odobert d’embarquer avec leurs coéquipiers lors du vol initial prévu par le groupe. Le club a précisé que l’événement n’avait engendré aucune conséquence physique pour les joueurs concernés.

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur a apporté des précisions sur l’état des deux hommes et le déroulé de la situation. « Ils étaient ensemble. Mais ils vont bien. C’était sur le chemin de l’aéroport », a-t-il déclaré, indiquant que les premières informations reçues par le staff étaient rassurantes.

Précisions de l’encadrement et suite du déplacement

Le technicien londonien a insisté sur l’absence de blessures après l’incident et sur le caractère non inquiétant des nouvelles parvenues au club. « C’est exactement ce que j’ai compris. Je ne leur ai pas encore parlé personnellement, car le premier message que nous avons reçu, c’est qu’ils vont bien », a-t-il ajouté, soulignant que sa communication directe avec les joueurs n’était pas encore effectuée au moment de la conférence.

Privés du vol de groupe, Kolo Muani et Odobert devraient néanmoins effectuer le trajet vers l’Allemagne plus tard dans la journée, selon les indications fournies par l’encadrement. L’entraîneur a confirmé que le report de leur voyage ne remettait pas en cause leur présence pour le match prévu contre l’Eintracht Francfort.

« Et il ne s’est rien passé, comme je l’ai dit dès le début. Ils prendront l’avion plus tard, et je suis persuadé qu’ils seront tous les deux disponibles demain », a conclu l’entraîneur, exprimant sa confiance quant à la participation des deux attaquants pour cette rencontre de Ligue des champions.

Tottenham se rend en Allemagne pour un déplacement européen décisif au cours duquel la disponibilité de ses éléments offensifs constitue un point d’attention pour le staff. Les communications du club et les déclarations de l’entraîneur indiquent que Randal Kolo Muani et Wilson Odobert devraient rejoindre le groupe et être aptes à figurer sur la feuille de match.