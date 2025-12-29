Tori-Bossito: 2 individus interpellés pour tentative de vente frauduleuse d’un champ d’ananas

Deux personnes ont été appréhendées à Tori-Bossito après avoir tenté de vendre frauduleusement un champ d’ananas appartenant à un tiers.

L’interpellation a eu lieu récemment, à la suite d’une plainte déposée par le propriétaire légitime du terrain.

Selon les éléments de l’enquête, les deux suspects se seraient présentés comme les propriétaires du champ d’ananas situé dans la localité, avec l’intention de le céder à un acquéreur contre rémunération.

Alerté de cette transaction suspecte par des riverains, le véritable propriétaire a saisi les autorités locales avant que la vente ne soit finalisée.

Les unités de sécurité dépêchées sur les lieux ont procédé à l’arrestation des mis en cause, qui ont été conduits au commissariat pour les besoins de l’enquête.

Les interrogatoires devront permettre de préciser les responsabilités de chacun, ainsi que les motivations exactes derrière cette manœuvre d’appropriation illégale de terres.

Par ailleurs, le dossier a été transmis aux autorités judiciaires compétentes en vue de décider des suites à donner à ces faits, susceptibles d’être qualifiés de tentative d’escroquerie ou d’appropriation frauduleuse de biens d’autrui.