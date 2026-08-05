Togo : la BIDC accorde 80 millions d’euros à Coris Holding pour financer les PME

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO et Coris Holding ont signé une convention de financement de 80 millions d’euros, soit environ 52,5 milliards de FCFA. Cette ligne de crédit doit renforcer les capacités de financement du groupe bancaire, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises d’Afrique de l’Ouest.

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) et Coris Holding ont conclu, jeudi 30 juillet 2026 à Lomé, un accord portant sur une ligne de crédit de 80 millions d’euros.

La convention a été signée au siège de la BIDC par George Agyekum Donkor, président de l’institution et de son conseil d’administration, et Diakarya Ouattara, directeur général de Coris Holding.

Cette enveloppe, équivalente à environ 52,5 milliards de FCFA, doit accroître les ressources que le groupe bancaire peut consacrer au financement des entreprises actives dans les économies ouest-africaines.

Le concours avait été approuvé le 16 juin 2026, lors de la 98ᵉ session ordinaire du conseil d’administration de la BIDC. Il faisait partie d’un ensemble de financements de 105 millions d’euros et 75 millions de dollars destinés au secteur privé et à la sécurité énergétique dans la région.

Une enveloppe principalement destinée aux PME

La ligne de crédit doit prioritairement soutenir les petites et moyennes entreprises, qui représentent plus de 70 % du portefeuille de prêts de Coris Holding.

Selon la BIDC, l’opération doit permettre d’accroître les financements accordés aux secteurs productifs, de favoriser l’inclusion financière et de contribuer à la création ou à la consolidation de plusieurs milliers d’emplois en Afrique de l’Ouest.

L’accord intervient dans un contexte où les PME restent confrontées à des difficultés d’accès aux financements de moyen et long terme. Le recours à Coris Holding doit permettre à la BIDC de mobiliser le réseau régional du groupe pour acheminer les ressources vers les entreprises bénéficiaires.

Les informations publiées ne précisent pas encore la durée de la ligne de crédit, son taux d’intérêt, les pays bénéficiaires ni les critères détaillés d’éligibilité des entreprises.

Cette opération renforce le partenariat entre la BIDC et Coris Holding, présenté par la banque régionale comme l’un des principaux groupes financiers de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

La BIDC est le bras financier de la CEDEAO. Basée à Lomé, elle finance des projets publics et privés dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’industrie et des services au sein de l’espace communautaire.

Coris Holding s’est, pour sa part, développé sur plusieurs marchés d’Afrique de l’Ouest à travers ses filiales bancaires. Le groupe concentre une part importante de ses financements sur les PME, considérées comme un levier de création d’emplois et de diversification des économies de la région.