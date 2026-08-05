Bank of America confie à Simbah Mutasa la direction de sa banque d’investissement en Afrique

Bank of America a élargi les responsabilités de Simbah Mutasa en le nommant à la tête de ses activités de banque d’investissement sur l’ensemble du continent africain. Le banquier, qui supervisait jusqu’ici le marché sud-africain, devra désormais coordonner les opérations de conseil et de financement de l’établissement américain à l’échelle régionale.

Bank of America a promu Simbah Mutasa au poste de responsable de la banque d’investissement pour l’Afrique. Il dirigeait jusque-là les activités de l’établissement dans ce domaine en Afrique du Sud, l’un des principaux centres financiers du continent.

Cette nomination étend son périmètre à l’ensemble des marchés africains couverts par la banque américaine. Elle intervient dans le cadre d’une réorganisation plus large de la direction de Bank of America en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le groupe a également confié la direction de ses activités de banque d’investissement dans le Benelux à Sjoerd van Hooijdonk, précédemment responsable de l’équipe aux Pays-Bas. Ces changements visent notamment à renforcer la coordination des équipes et à confier les fonctions de management à des responsables disposant d’une expérience régionale étendue.

Plus de quinze ans d’expérience dans la finance

Managing Director au sein de Bank of America, Simbah Mutasa dispose de plus de quinze ans d’expérience dans la banque d’investissement, les fusions-acquisitions et le financement du développement.

Il a commencé sa carrière chez Citi à Londres, au sein de l’équipe chargée des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies. Il a ensuite travaillé dans les fusions-acquisitions et le développement stratégique chez Liberty Global.

Avant de rejoindre Bank of America, il a également dirigé les activités de Norfund en Afrique australe. Norfund est l’institution norvégienne de financement du développement, chargée d’investir dans des entreprises et des projets susceptibles de soutenir la croissance économique dans les pays en développement.

Ce parcours lui a permis d’acquérir une expérience à la fois dans le conseil aux entreprises, les transactions internationales et le financement de projets sur les marchés africains.

Simbah Mutasa est titulaire d’une licence en mathématiques appliquées aux affaires et en statistiques de la London School of Economics, ainsi que d’un master en finance de l’Université de Cambridge.

Dans ses nouvelles fonctions, il devrait superviser les activités de conseil en fusions-acquisitions, de levée de capitaux et de financement proposées par Bank of America aux entreprises, aux institutions financières et aux acteurs publics présents en Afrique.

Sa promotion s’inscrit dans la stratégie de renforcement de la banque d’investissement de Bank of America dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Sous la direction de Jeff Tannenbaum, le groupe a procédé à plusieurs nominations et recrutements afin d’améliorer sa couverture géographique et sectorielle.

Bank of America occupait, en 2026, la troisième place du classement des banques d’investissement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en matière de commissions générées, avec une part de marché estimée à 5,2 %, selon les données de Dealogic rapportées par Financial News.

L’élargissement des responsabilités de Simbah Mutasa doit permettre à la banque d’adopter une approche plus coordonnée de ses activités africaines et de mieux accompagner les opérations impliquant plusieurs pays du continent.