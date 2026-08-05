Jarry : « Deux jours ici, c’est une semaine de repos à Paris » dans sa maison de la Côte d’Azur

Le 5 août 2026, l’humoriste, acteur et animateur Jarry, de son vrai nom Anthony Lambert, célèbre ses 49 ans. Fort d’une carrière riche de plus de vingt ans, il a su s’imposer dans le paysage audiovisuel français. Après une longue période passée à Paris, il a choisi de changer radicalement de cadre de vie en s’installant sur la Côte d’Azur, dans une station balnéaire renommée. Ce déménagement traduit un tournant majeur dans sa vie personnelle et professionnelle, lui offrant un nouvel équilibre entre travail intense et qualité de vie.

Durant vingt-deux années, Jarry a vécu à Paris, où il a construit sa carrière entre spectacles, tournages et animations télévisées. Cette vie parisienne, très prenante, a progressivement suscité en lui un besoin de recul et de sérénité. Le rythme effréné des projets et des déplacements a fini par l’épuiser, l’incitant à envisager un cadre de vie plus apaisant, propice à la créativité et à la détente.

Choisir la Côte d’Azur pour s’installer représente pour lui bien plus qu’un simple changement géographique. Il s’agit d’un véritable projet de vie, qui lui permet d’offrir à ses enfants une éducation et un environnement différents, entre mer et montagne, loin de l’agitation parisienne. Cette décision correspond également à un désir profond de retrouver une vie plus simple, faite de lumière et d’espaces ouverts.

Une nouvelle vie à Cannes alliant sérénité et créativité

Il y a quelques années, Jarry a posé ses valises dans la région de Cannes. Initialement prévu comme un pied-à-terre pour des séjours ponctuels, ce lieu est rapidement devenu sa résidence principale et un refuge familial. Accompagné de ses deux enfants, il a trouvé dans cette ville une atmosphère qui concilie douceur de vivre et cadre naturel exceptionnel, entre le paysage méditerranéen et les montagnes environnantes.

Dans plusieurs interviews données au quotidien Nice-Matin, Anthony Lambert a expliqué ce choix par la volonté de couper avec la frénésie parisienne. Il affirmait vouloir offrir une qualité de vie différente à sa famille, où les enfants pourraient grandir dans un environnement plus calme et ouvert. La maison cannoise est aussi pour lui un véritable espace de création, où il peut se concentrer sur son travail artistique sans être constamment sollicité.

Ce nouvel équilibre professionnel et personnel est essentiel pour Jarry. Il confie avoir ressenti le besoin impératif de ralentir et de s’éloigner des contraintes liées à la vie parisienne. Dans un entretien, il évoquait : « J’avais besoin d’une vie normale, avec de l’extérieur, de la lumière. J’étais arrivé au bout de quelque chose à Paris. » Ce changement de rythme lui permet de se ressourcer, d’élargir sa créativité et de disposer d’un cadre plus propice à l’écriture.

Une organisation de vie favorable au travail et à la détente

Malgré son exil partiel sur la Côte d’Azur, Jarry continue à mener une carrière active et exigeante. Lors de ses années d’animation du jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, il participait à près de 350 émissions annuelles, un rythme particulièrement dense. Aujourd’hui, sa résidence cannoise lui offre un réel havre de paix où il recharge ses batteries.

L’humoriste a souvent exprimé que passer seulement deux jours dans sa maison de la Côte d’Azur équivalait à une semaine de repos à Paris, respectant ainsi son besoin de récupération et de créativité. Ce cadre lui procure un sentiment de liberté et de bien-être essentiels pour continuer à développer ses projets artistiques. Selon lui, la distance avec la capitale n’a jamais été un frein: il effectue régulièrement des déplacements pour honorer ses engagements professionnels tout en préservant un équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

Ce nouvel environnement inspire aussi ses futures créations. Il confiait que cet espace lui donne « envie d’écrire, de créer, de construire », soulignant l’impact positif du lieu sur sa motivation et son imagination.

Un accueil chaleureux malgré les appréhensions initiales

Avant de s’établir dans cette région du sud de la France, Jarry nourrissait certaines inquiétudes, notamment en raison de son homosexualité. Il redoutait que cet aspect puisse compliquer sa vie locale. Cependant, il affirme avoir été agréablement surpris de ne jamais subir la moindre forme de discrimination ni de manque de respect depuis son installation. Cette expérience a modifié son regard initial et lui a permis de s’intégrer sereinement.

Il avait également peur de l’isolement social, craignant de ne pas connaître de personnes dans ce nouvel environnement. Pourtant, l’accueil des habitants et la chaleur des relations nouées lui ont rapidement permis de se sentir chez lui et de tisser des liens solides.

Sa maison à Cannes est aujourd’hui un lieu de rassemblement pour ses proches, notamment ses amis parisiens. Avec humour, Jarry raconte que posséder une résidence sur la Côte d’Azur dans son métier peut s’avérer problématique, car « tout le monde veut venir chez toi l’été ». Ce témoignage illustre l’importance du lieu dans sa vie sociale.

Né le 5 août 1977 près d’Angers, dans une famille d’ouvriers, viticulteurs et fondeurs, Jarry s’est fait connaître grâce à ses spectacles avant d’étendre son activité à la télévision et au cinéma. En 2025, il a été distingué chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, marquant une reconnaissance officielle de son parcours artistique. Il continue à développer ses projets dans cette nouvelle vie, entre mer et montagne, loin du tumulte parisien.