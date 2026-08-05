Flutterwave prépare l’acquisition d’une banque en Afrique de l’Est

Flutterwave envisage de racheter un établissement bancaire en Afrique de l’Est dans le cadre de son expansion dans les services financiers. Le cofondateur et directeur général de la fintech nigériane, Olugbenga Agboola, n’a toutefois révélé ni le pays concerné, ni l’identité de la banque ciblée, ni les conditions financières de l’opération.

Flutterwave poursuit son rapprochement avec le secteur bancaire traditionnel. Le groupe nigérian de technologies de paiement prépare l’acquisition d’une banque en Afrique de l’Est, selon les déclarations de son cofondateur et directeur général, Olugbenga Agboola.

« Nous sommes actuellement en train d’acquérir une autre banque, dans un autre pays », a indiqué le dirigeant, sans communiquer le nom de l’établissement visé. Il a seulement précisé que la transaction concernait un marché d’Afrique de l’Est.

Aucune information n’a été fournie sur le montant de l’opération, son calendrier ou le niveau d’avancement des discussions. Une éventuelle acquisition resterait également soumise aux autorisations des autorités de régulation du pays concerné.

Cette initiative intervient environ quatre mois après l’obtention par Flutterwave d’une licence nationale de banque de microfinance au Nigeria. Annoncée le 2 avril 2026, cette autorisation permet notamment à l’entreprise de détenir directement des dépôts, de proposer des comptes et de gérer une partie des flux financiers jusque-là pris en charge par ses banques partenaires.

Une stratégie d’intégration des services financiers

Grâce à cette licence, Flutterwave cherche à renforcer son autonomie opérationnelle au Nigeria. L’entreprise peut désormais internaliser certaines étapes du traitement et du règlement des paiements, tout en continuant à travailler avec les banques commerciales partenaires.

Le groupe a également indiqué vouloir obtenir des autorisations bancaires dans d’autres pays africains. En avril, Olugbenga Agboola avait confirmé cette ambition sans préciser les marchés ciblés.

Le projet d’acquisition en Afrique de l’Est s’inscrit dans une stratégie plus large de croissance par rachats. Flutterwave veut consolider plusieurs composantes de l’infrastructure financière africaine afin de proposer une gamme plus étendue de services aux entreprises et aux particuliers. Son directeur général a annoncé en juin une intensification des opérations de fusion-acquisition dans les activités complémentaires aux paiements numériques.

En janvier 2026, Flutterwave avait déjà acquis Mono, une entreprise nigériane spécialisée dans l’open banking. Les technologies de Mono permettent notamment l’accès sécurisé aux données financières, la vérification de l’identité et les paiements directs de compte à compte.

L’entrée dans le capital de Flutterwave de la société américaine Ripple, en juin 2026, a par ailleurs porté la valorisation de la fintech à environ 3,25 milliards de dollars. L’opération doit notamment soutenir le développement des paiements transfrontaliers et des règlements utilisant des actifs numériques.

Présente dans une trentaine de pays africains, Flutterwave fournit des infrastructures permettant aux entreprises de recevoir, traiter et envoyer des paiements. L’acquisition envisagée en Afrique de l’Est lui donnerait un accès plus direct aux activités bancaires locales et réduirait sa dépendance à l’égard des établissements partenaires.

L’identité de la banque ciblée et le pays dans lequel elle opère restent, à ce stade, confidentiels.