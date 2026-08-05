Somalie : les Shebabs enregistrent des avancées dans le centre du pays

Les insurgés islamistes shebabs ont annoncé dimanche 2 août la prise de Teedaan, une localité stratégique du centre de la Somalie, après 24 heures de combats contre les forces gouvernementales. Des habitants de localités voisines ont confirmé à l’Agence France-Presse que des affrontements intenses avaient eu lieu dans la zone.

Dans un communiqué bref, les Shebabs affirment avoir infligé des pertes à l’armée somalienne et s’être emparés d’armes, de véhicules et d’autres équipements militaires. Les autorités somaliennes n’ont pas réagi dans l’immédiat à cette revendication ni à la situation à Teedaan.

Située dans la région de Hiiraan, Teedaan se trouve sur un axe routier reliant plusieurs localités du centre somalien aux régions de l’Est et du Nord. La maîtrise de cette voie pourrait faciliter les déplacements des insurgés dans un secteur où ils contrôlent déjà plusieurs villages voisins.

Le contrôle de cet axe permettrait également aux Shebabs de renforcer leurs ressources financières en prélevant des taxes sur les véhicules qui y circulent. Le mouvement islamiste dispose déjà d’un réseau de taxation dans les territoires sous son influence, malgré les opérations menées par l’armée somalienne et ses alliés.

Une pression accrue sur les forces gouvernementales

La prise de Teedaan constitue un revers pour le gouvernement de Mogadiscio, qui peine à étendre son autorité au-delà de la capitale. La Somalie est privée d’un pouvoir central pleinement opérationnel depuis la chute du président Siad Barré en 1991 et reste confrontée à l’insurrection des Shebabs depuis 2007.

Le groupe islamiste contrôle de vastes zones rurales et mène régulièrement des attaques contre les forces de sécurité, les responsables locaux et les infrastructures stratégiques. Ses combattants cherchent notamment à conserver des axes de circulation essentiels pour leurs opérations et leurs revenus.

Cette offensive intervient alors que l’Aussom, la force de l’Union africaine qui soutient l’armée somalienne, se prépare à quitter progressivement le pays. L’avenir de cette mission est fragilisé par l’arrêt annoncé à la fin de l’année du soutien logistique des Nations unies, indispensable à son fonctionnement.

Samedi, le président Hassan Cheikh Mohamoud avait pourtant affirmé devant le Parlement que les Shebabs traversaient la période la plus difficile de leur existence. « Leur influence décline », avait-il déclaré, alors que la revendication de la prise de Teedaan met en évidence la capacité persistante du groupe à mener des offensives dans le centre du pays.