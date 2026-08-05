Pétrole : l’OPEP+ approuve une dernière hausse de production avant une pause aux négociations complexes

Sept membres de l’OPEP+ ont décidé d’augmenter leurs objectifs de production de 188 000 barils par jour en septembre 2026. Cette nouvelle hausse doit achever la suppression progressive d’une réduction volontaire de 1,65 million de barils par jour engagée en 2023. L’alliance n’a toutefois pas encore arrêté sa politique pour le dernier trimestre, alors que les discussions sur les futurs quotas s’annoncent sensibles.

L’OPEP+ poursuit le rétablissement progressif de son offre pétrolière. Réunis virtuellement dimanche 2 août 2026, sept pays membres de l’alliance ont convenu de relever leurs objectifs de production de 188 000 barils par jour à compter de septembre.

La décision concerne l’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak, le Koweït, le Kazakhstan, l’Algérie et Oman. Ces producteurs appliquent depuis 2023 des réductions volontaires supplémentaires, distinctes des quotas collectifs de l’ensemble de l’OPEP+.

Cette hausse constitue la sixième augmentation mensuelle consécutive décidée par les pays concernés. Elle clôt le processus de retrait d’une réduction volontaire de 1,65 million de barils par jour, dont le rétablissement progressif avait commencé en avril 2026.

Une autre réduction de production, d’environ deux millions de barils par jour, reste néanmoins en vigueur jusqu’à la fin de 2026. L’augmentation annoncée ne signifie donc pas que l’alliance abandonne l’ensemble des restrictions utilisées pour soutenir le marché pétrolier.

Aucune décision définitive pour le dernier trimestre

L’OPEP+ n’a pas encore communiqué de programme de production pour octobre, novembre et décembre. Plusieurs analystes anticipent une pause après la hausse de septembre, mais l’alliance conserve la possibilité d’augmenter, de suspendre ou de réduire de nouveau ses volumes en fonction de l’évolution du marché.

Lors de ses précédentes réunions, le groupe avait insisté sur la nécessité de maintenir une approche prudente et flexible. Les pays participants s’étaient également engagés à compenser les volumes produits au-delà de leurs objectifs depuis janvier 2024.

La prochaine réunion des sept producteurs est prévue le 6 septembre. Elle devra notamment déterminer si une nouvelle augmentation sera appliquée en octobre ou si le cycle de relèvement des quotas sera interrompu.

Les discussions interviennent dans un environnement marqué par de fortes incertitudes géopolitiques. Les perturbations affectant certaines infrastructures et voies d’exportation limitent la quantité de pétrole effectivement disponible sur le marché, même lorsque les quotas officiels sont relevés.

Les tensions au Moyen-Orient et les attaques visant les infrastructures énergétiques ont notamment accru les risques sur les approvisionnements. Les difficultés de transport dans le golfe Persique et en mer Rouge continuent également de peser sur les coûts d’assurance et de fret.

Dans ces conditions, une augmentation des objectifs de production ne se traduit pas automatiquement par une progression équivalente des exportations. Certains membres disposent de capacités suffisantes pour accroître rapidement leur offre, tandis que d’autres sont confrontés à des contraintes techniques, sécuritaires ou financières.

La révision des quotas de 2027 s’annonce sensible

Au-delà des décisions mensuelles, l’OPEP+ prépare la répartition de ses quotas pour 2027. L’alliance examine actuellement les capacités maximales de production de ses différents membres afin de déterminer de nouvelles bases de référence.

Cette évaluation est politiquement sensible. Un pays dont la capacité reconnue augmente peut réclamer un quota plus élevé et produire davantage sans être considéré comme étant en dépassement. À l’inverse, une estimation inférieure peut limiter durablement ses possibilités d’exportation.

Plusieurs producteurs souhaitent obtenir des objectifs correspondant davantage aux investissements réalisés dans leurs infrastructures. L’Irak figure notamment parmi les pays qui cherchent à défendre une allocation plus importante.

Les écarts entre les quotas officiels et les volumes réellement produits constituent déjà une source récurrente de tensions. Certains États dépassent régulièrement leurs engagements, tandis que d’autres ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs en raison d’une capacité insuffisante ou de perturbations affectant leur industrie.

Après la hausse prévue en septembre, l’enjeu pour l’OPEP+ sera donc double : adapter son offre aux conditions du marché tout en préservant un compromis entre des producteurs dont les capacités et les intérêts économiques divergent.