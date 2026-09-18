Togba : 34 motos saisies, les propriétaires appelés à les identifier

Sur 84 motocyclettes saisies par le commissariat de Togba, 34 présentent des numéros de châssis effacés ou modifiés et sont dépourvues de pièces d’identification. Les personnes victimes de vol sont invitées à se présenter avec leurs justificatifs de propriété.

Le commissariat de l’arrondissement de Togba, dans la commune d’Abomey-Calavi, appelle les personnes ayant subi un vol de motocyclette à venir identifier 34 engins saisis dans le cadre d’une enquête sur la commercialisation illicite de motos d’occasion, a annoncé la Police républicaine le vendredi 18 septembre 2026.

L’opération a conduit les policiers dans un magasin spécialisé dans la vente de motocyclettes. Au total, 84 engins ont été saisis pour permettre des vérifications sur leur origine et leur identification.

Après les contrôles techniques, 34 motocyclettes ont été isolées. Selon la Police républicaine, leurs numéros de châssis ont été effacés ou modifiés, ce qui empêche leur traçabilité. Les engins concernés sont également dépourvus de pièces permettant d’établir clairement leur identité ou leur provenance.

Ces anomalies alimentent les soupçons sur l’origine des motos, sans établir à ce stade que les 34 engins proviennent tous de vols. Les vérifications doivent permettre de rapprocher les caractéristiques des motocyclettes saisies des déclarations faites par d’éventuelles victimes.

Le commissariat de Togba invite ainsi toute personne ayant perdu une motocyclette à se présenter dans ses locaux avec les documents susceptibles de prouver son droit de propriété. Les enquêteurs pourront alors confronter ces pièces aux éléments relevés sur les engins retenus.

Après vérification, les engins dont la propriété est établie pourront être restitués à leurs propriétaires légitimes.