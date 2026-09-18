Afrique du Sud : Mosimane lance cinq nouveaux avant la Guinée

Pitso Mosimane a retenu cinq joueurs jamais encore convoqués avec les Bafana Bafana dans son groupe final de 30 pour les qualifications à la CAN 2027. L’Afrique du Sud reçoit la Guinée le 26 septembre.

Pitso Mosimane a retenu cinq nouveaux joueurs dans le groupe final de l’Afrique du Sud pour lancer les qualifications à la CAN 2027. Lebone Seema, Brooklyn Poggenpoel, Yanela Mbuthuma, Puso Dithejane et Tashreeq Matthews obtiennent leur première convocation avec les Bafana Bafana avant la réception de la Guinée, le 26 septembre à Johannesburg.

Le sélectionneur sud-africain a réduit une présélection de 35 joueurs à un groupe de 30. Ce premier rassemblement de son nouveau mandat doit aussi conduire l’Afrique du Sud face à l’Érythrée le 30 septembre, sur terrain neutre au Caire, puis contre l’Égypte en match amical le 4 octobre.

La principale nouveauté vient donc de ces cinq premières convocations. Mosimane conserve parallèlement une large partie de l’ossature utilisée lors de la Coupe du monde 2026, avec notamment Luther Singh, rappelé après cinq ans d’absence, tout en ouvrant la porte à des joueurs qui se sont imposés en club depuis le début de la saison.

Puso Dithejane fait partie des profils les plus suivis. L’ailier de 22 ans a rejoint Chicago Fire en janvier après son passage au TS Galaxy. Son club indique qu’il totalise 23 apparitions, quatre buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues en 2026, avant cette première sélection chez les seniors.

Le retour de Mosimane à la tête de la sélection intervient après le départ d’Hugo Broos. L’ancien entraîneur de Mamelodi Sundowns et d’Al Ahly, triple vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, reprend les Bafana Bafana pour cette première fenêtre internationale de la saison.

La première sortie de l’Afrique du Sud dans ce groupe D aura lieu le 26 septembre contre la Guinée à l’Orlando Amstel Arena. Les Bafana Bafana se rendront ensuite au Caire pour affronter l’Érythrée le 30 septembre, avant le match amical contre l’Égypte le 4 octobre.