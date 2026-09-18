Premier League : Brentford écrase Chelsea 3-0 et signe son meilleur départ

Brentford a dominé Chelsea 3-0 vendredi à Londres et signe son meilleur départ après cinq matchs de Premier League. Les Bees montent provisoirement à la troisième place avec neuf points.

Brentford a dominé Chelsea 3-0, vendredi 18 septembre au Gtech Community Stadium, lors de la 5e journée de Premier League. Jaidon Anthony, Igor Thiago et Fábio Carvalho ont marqué en seconde période, un succès qui porte les Bees à neuf points et leur offre leur meilleur départ après cinq matchs dans l’élite.

Anthony a ouvert le score à la 61e minute en reprenant de la tête une remise de Jannik Schuster sur corner. Igor Thiago a doublé l’avantage à la 83e minute après une parade d’Emiliano Martínez devant Kevin Schade, avant que Carvalho ne fixe le score à 3-0 dans le temps additionnel, à la 90e+4.

Avec neuf points, Brentford dépasse son précédent meilleur total après cinq journées de Premier League, qui était de huit points en 2021-2022. L’équipe de Keith Andrews reste invaincue en championnat et grimpe provisoirement à la troisième place avant les autres rencontres du week-end.

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Le succès met également fin à une longue attente dans ce derby de l’ouest londonien : Brentford n’avait plus battu Chelsea à domicile depuis 1938. Pour les Blues, la soirée prolonge une série de trois matchs de championnat sans victoire et de 21 rencontres de Premier League sans clean sheet.

Xabi Alonso avait procédé à cinq changements dans son onze, avec notamment les absences sur blessure de João Pedro et Reece James. Jordan Henderson a effectué ses débuts avec Chelsea face au club qu’il représentait la saison passée, tandis que Danny Welbeck a connu sa première titularisation en championnat avec les Blues.

Chelsea reste à sept points après cinq journées. Le club londonien retrouvera la Premier League le 10 octobre à Stamford Bridge contre Bournemouth, après la trêve internationale.