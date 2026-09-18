Nigeria : l’excédent courant atteint 7,54 milliards $ au deuxième trimestre

L’excédent du compte courant du Nigeria a progressé de 67,9 % au deuxième trimestre 2026 pour atteindre 7,54 milliards de dollars. La hausse des exportations et des transferts de la diaspora a renforcé la position extérieure du pays.

L’excédent du compte courant du Nigeria a progressé de 67,9 % au deuxième trimestre 2026 pour atteindre 7,54 milliards de dollars, contre 4,49 milliards au trimestre précédent, selon les statistiques provisoires de balance des paiements de la Banque centrale du Nigeria. Le solde est aussi supérieur de 45,8 % aux 5,17 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt.

Le principal soutien est venu du commerce de biens. L’excédent du compte des marchandises a atteint 10,12 milliards de dollars, contre 5,96 milliards au premier trimestre. Les exportations totales ont grimpé à 20,08 milliards de dollars, portées par le pétrole brut, le gaz naturel, les produits pétroliers raffinés et les exportations non pétrolières.

Les recettes tirées du pétrole brut ont atteint 9,39 milliards de dollars, celles du gaz naturel 3,63 milliards et celles des produits pétroliers raffinés 3,94 milliards. Les exportations non pétrolières se sont élevées à 3,12 milliards de dollars. Dans le même temps, les importations de pétrole brut sont tombées à 580 millions de dollars, contre 1,39 milliard au premier trimestre.

Cette amélioration a toutefois été partiellement compensée par des sorties plus importantes dans les services et les revenus d’investissement. Le déficit des services s’est creusé à 4,67 milliards de dollars, tandis que le déficit du revenu primaire a atteint 4,20 milliards, notamment sous l’effet des paiements de dividendes et d’intérêts aux investisseurs non résidents.

Les transferts personnels, qui comprennent les envois de fonds des Nigérians vivant à l’étranger, ont augmenté de 9,81 % pour atteindre 5,82 milliards de dollars. Le solde du revenu secondaire a ainsi progressé à 6,30 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Le compte financier est passé d’une position d’emprunt net de 2,03 milliards de dollars au premier trimestre à une position de prêt net de 1,74 milliard. Les entrées d’investissements de portefeuille ont atteint 7,09 milliards de dollars et les investissements directs étrangers 1,15 milliard. Au total, la balance des paiements a dégagé un excédent de 3,51 milliards de dollars sur le trimestre.