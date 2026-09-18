Zimbabwe : les vendeurs autorisés devront fermer à 18 heures dans les centres-villes

Le gouvernement zimbabwéen limite désormais l’activité des vendeurs autorisés de 6 heures à 18 heures dans les centres-villes des 92 collectivités locales. Dans les quartiers résidentiels, ils pourront exercer jusqu’à 20 heures, tandis que les commerçants installés sur des sites non désignés restent visés par les opérations de déplacement.

Le gouvernement du Zimbabwe a fixé jeudi 17 septembre de nouveaux horaires pour les vendeurs autorisés, avec une fermeture obligatoire à 18 heures dans les centres-villes. La mesure, entrée en vigueur immédiatement, concerne les 92 collectivités locales du pays et intervient alors que les autorités poursuivent leur campagne de réorganisation du commerce informel.

Le secrétaire permanent du ministère des Collectivités locales et des Travaux publics, Tafadzwa Muguti, a précisé que la vente dans les quartiers résidentiels reste permise de 6 heures à 20 heures. Dans les centres-villes, l’activité est limitée de 6 heures à 18 heures, sauf disposition différente prévue par une autorisation spécifique.

Ces horaires précisent le cadre appliqué aux vendeurs enregistrés après l’opération annoncée début septembre à Harare. Le ministre Daniel Garwe a indiqué que le retrait des commerçants installés sur des emplacements non désignés se poursuivrait, tout en affirmant que l’objectif n’était pas de supprimer la vente informelle mais de la déplacer vers des espaces réglementés.

Le gouvernement a parallèlement lancé un programme de formalisation de 60 jours à Harare. Le dispositif prévoit l’aménagement de 100 sites de vente avec eau potable, sanitaires, éclairage, abris, gestion des déchets et espaces de stockage. Un marché satellite doit aussi être développé à la périphérie du centre-ville et un Conseil des vendeurs de Harare doit participer à la gestion des sites et au règlement des différends.

Pour réduire le coût de la formalisation, les autorités ont ramené de 100 à 45 dollars américains les frais mensuels envisagés sur les marchés désignés. Daniel Garwe a également annoncé une période de six mois sans paiement pour les commerçants qui rejoignent les espaces officiels.