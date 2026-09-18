Ariel Sheney : le deuil et le coût d’un concert freinent son retour

Ariel Sheney explique qu’il ne peut pas encore financer seul un grand concert en Côte d’Ivoire et dit vouloir poursuivre son deuil avant un retour complet sur scène.

Ariel Sheney ne prévoit pas encore de grand concert en Côte d’Ivoire. Le chanteur ivoirien explique que le coût d’un spectacle de cette ampleur dépasse aujourd’hui ce qu’il peut engager seul, alors qu’il traverse encore une période de deuil et reprend progressivement ses activités musicales.

Dans une prise de parole relayée le 18 septembre par YOP L-FRII, l’artiste estime qu’un concert nécessite désormais des moyens financiers de plusieurs millions de FCFA. Il juge quasiment impossible d’organiser aujourd’hui un tel rendez-vous par ses propres moyens, tout en précisant qu’il souhaite retrouver son public lorsque les conditions seront réunies.

La déclaration intervient au moment où DJ Kerozen vient publiquement de l’encourager à viser une grande scène, notamment le Parc des Expositions d’Abidjan. Cette sortie avait relancé les attentes autour d’un concert solo d’Ariel Sheney, sans qu’aucune date, billetterie ou organisation n’ait été annoncée.

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Le chanteur lie aussi son calendrier à une séquence personnelle douloureuse. Son épouse Nadiya Sabeh est décédée en décembre 2025, puis son père quelques jours plus tard. Ariel Sheney avait ensuite ralenti ses activités avant de reprendre progressivement la musique en 2026.

Ce retour discographique s’est concrétisé le 28 août avec « Ce Que Dieu A Fait », un titre dédié à Nadiya Sabeh et crédité avec elle sur les plateformes. La vidéo officielle publiée sur sa chaîne YouTube dépasse désormais 2,6 millions de vues, après être entrée dans le Top 3 hebdomadaire YouTube en Côte d’Ivoire au début du mois de septembre.

Ariel Sheney assure toutefois que l’idée d’un concert n’est pas abandonnée. Il souhaite attendre à la fois d’avoir les moyens nécessaires et d’être prêt personnellement avant de renouer avec une grande scène ivoirienne.