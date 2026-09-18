Premier League : Bryan Mbeumo remporte le premier trophée africain de SuperSport

L’attaquant camerounais de Manchester United est le premier lauréat du nouveau SuperSport African Premier League Player of the Month, attribué par vote des fans pour août 2026.

Bryan Mbeumo est devenu le premier lauréat du SuperSport African Premier League Player of the Month, un nouveau trophée soumis au vote des supporters africains. L’attaquant camerounais de Manchester United a été récompensé pour ses performances du mois d’août 2026.

SuperSport a annoncé le lancement de cette distinction le 15 septembre. Pour sa première édition, Mbeumo a devancé Antoine Semenyo, Mamadou Sangaré, Semi Ajayi et Nobel Mendy dans le vote organisé auprès des fans. Le prix est distinct du trophée officiel EA Sports Player of the Month de la Premier League.

Le Camerounais avait marqué lors de la victoire 5-2 de Manchester United contre Ipswich Town, le 30 août à Old Trafford. À la 82e minute, il avait lobé le gardien après une passe de Bruno Fernandes pour inscrire le cinquième but mancunien.

Cette réalisation avait ensuite remporté le vote interne de Manchester United pour le but du mois d’août. Elle avait notamment été préférée par les supporters au triplé de Bruno Fernandes inscrit lors de cette même rencontre.

Le nouveau prix de SuperSport doit être attribué chaque mois à un joueur africain évoluant en Premier League. Une sélection de candidats est établie à partir des performances du mois précédent, avant une fenêtre de vote de 72 heures ouverte aux supporters.

Le trophée officiel EA Sports Player of the Month d’août 2026 a, lui, été remporté par João Pedro. L’attaquant de Chelsea avait totalisé quatre contributions décisives lors des deux premières rencontres de championnat de son équipe.