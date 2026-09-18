Mbappé quitte Nike après 20 ans, On entre dans le football

Kylian Mbappé met fin à vingt ans de partenariat avec Nike pour rejoindre la marque suisse On, qui profite de cet accord pour lancer sa division football avec Thierry Henry à sa direction.

Kylian Mbappé a quitté Nike après vingt ans de partenariat pour rejoindre On, a annoncé la marque suisse vendredi 18 septembre. L’attaquant du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France devient le visage de l’entrée de On dans le football, après le développement de l’équipementier dans la course à pied et le tennis.

Selon Reuters, l’accord comporte une part en numéraire et une composante en actions, sans montant rendu public. Mbappé doit aussi travailler avec les équipes de développement de On sur de futurs produits destinés au football, ce qui donne au Français un rôle qui dépasse celui d’un simple ambassadeur publicitaire.

Ce changement met fin à une relation commencée en 2006 avec Nike. Mbappé est ensuite devenu l’un des principaux visages de la marque dans le football, au fil de son ascension à Monaco, de son passage au Paris Saint-Germain, du titre mondial remporté avec la France en 2018 puis de son arrivée au Real Madrid.

On accompagne cette signature de la nomination de Thierry Henry comme directeur du football. L’ancien attaquant des Bleus doit participer au développement de la nouvelle branche, des produits et des relations avec les athlètes. La marque a également intégré l’internationale suisse du FC Barcelone Sydney Schertenleib à son projet football.

L’équipementier suisse prévoit de lancer ses premières chaussures de football en 2027. La société, dans laquelle Roger Federer a investi, s’était jusqu’ici imposée principalement dans le running avant de renforcer sa présence dans le tennis et de s’attaquer désormais au marché du football.

Dans son communiqué, On présente Mbappé comme un partenaire appelé à contribuer directement à la conception de produits. Les premières chaussures de football issues de cette nouvelle division sont annoncées pour 2027.