Tiwa Savage: « je pourrais être une seconde épouse »

La chanteuse nigériane Tiwa Savage a évoqué sans détour sa vision du mariage, admettant qu’elle serait prête à devenir une seconde épouse si l’amour se présentait.

La star nigériane Tiwa Savage, s’est livrée sans détour sur sa vie sentimentale et sa vision du mariage. Invitée du podcast américain Air Service, la chanteuse de 44 ans a révélé qu’à ce stade de sa vie, la plupart des hommes susceptibles de l’épouser sont déjà mariés ou dans la cinquantaine.

« Si je rencontre quelqu’un qui pourrait vraiment m’épouser, il aura soit la cinquantaine, soit déjà marié. Alors, je ne sais pas… Peut-être que je pourrais être une seconde épouse », a-t-elle confié avec franchise.

L’interprète de Somebody’s Son a ajouté qu’elle ne verrait aucun problème à partager son mari, assurant qu’elle saurait rester respectueuse et discrète : « Je pense que la première épouse m’aimerait, parce que je ne serai pas gênante. Je pars souvent en tournée, je ne vais pas la stresser. Je suis très respectueuse. »

Tiwa Savage a été mariée au directeur musical Tunji Balogun, alias TBillz, de 2013 à 2018. Le couple, qui a eu un fils, s’est séparé après des accusations mutuelles d’infidélité.



