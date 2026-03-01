Tibo InShape tacle les influenceurs vivant à Dubaï

Tibo InShape a déclenché une vive polémique sur X le dimanche 1er mars en postant une remarque sur les créateurs de contenu installés à Dubaï, alors que la région traverse une période de fortes tensions liées aux opérations militaires au Moyen-Orient. Le message du vidéaste français, très suivi sur les réseaux sociaux, a suscité des réactions contrastées et de nombreuses critiques en ligne.

Vidéaste et influenceur, Tibo InShape s’est fait connaître dès 2010 en publiant des contenus axés sur la musculation. Il compte aujourd’hui 26 millions d’abonnés sur YouTube et figure parmi les créateurs français les plus suivis sur la plateforme. Sa notoriété entraîne une forte exposition médiatique à chacune de ses prises de parole : certaines ont déjà suscité la controverse, notamment des partenariats avec des institutions comme l’armée ou la police, ainsi que des déclarations publiques jugées polémiques. En décembre 2024, dans Le Journal du Dimanche, il avait évoqué des affinités partielles avec certaines valeurs du Rassemblement national en précisant que « il y a du bon et du mauvais dans chaque camp ».

Le tweet du 1er mars visait « les influenceurs de Dubaï » avec ce message : « Les influenceurs de Dubaï finalement on est bien en France n’est-ce pas ? ». Il faisait allusion à plusieurs créateurs installés à Dubaï qui ont partagé des messages d’alerte et d’angoisse depuis le déclenchement des hostilités. Parmi eux, Maeva Ghennam a publié un appel à l’aide en écrivant : « La France, protège-nous ! Je me suis faite dessus ! ». De leur côté, Kamila et Noré, connus pour leur participation à Secret Story, ont décrit une situation de panique, rapportant avoir vu « trois missiles » en l’espace de dix minutes et affirmant leur impossibilité de rentrer en métropole en raison de la fermeture des aéroports.

Réactions sur X et contexte des frappes

La publication de Tibo InShape a provoqué des réponses virulentes et des soutiens sur X. Plusieurs internautes ont critiqué le ton du message, l’accusant d’insensibilité envers des personnes potentiellement en danger : « T’es vraiment une énorme merde, il y a des touristes de passage comme moi qui se retrouvent bloqués à Dubaï, la situation est très flippante pour nous tous », a par exemple écrit un utilisateur. Un autre a rappelé qu’il n’y avait « pas que des influenceurs à Dubaï » et dénoncé la légèreté apparente du tacle.

En revanche, certains abonnés ont salué la prise de position de Tibo InShape et exprimé leur soutien, avec des messages du type « Tibo, je suis trop fan de toi ». Le message initial a donc été suivi d’une vague de commentaires mêlant injures, critiques et marques d’approbation, illustrant la polarisation habituelle autour des personnalités très exposées sur les réseaux sociaux.

Sur le plan géopolitique, la tension qui touche la région s’inscrit dans la suite d’une opération américaine qualifiée « de fureur épique », visant plusieurs responsables du régime iranien, dont le guide suprême Ali Khamenei selon les informations rapportées. En réaction, l’Iran aurait visé des pays voisins abritant des bases américaines ; d’après un article de RMC cité dans les réactions publiques, 137 missiles et 209 drones auraient été tirés vers Dubaï.