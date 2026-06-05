Jimmy Mohamed : Le Magazine de la santé quitte France 5 pour France 2

Après plus de 25 ans de diffusion sur France 5, le magazine consacré à la santé animé par le docteur Jimmy Mohamed va changer de chaîne. Cette émission emblématique, qui propose une vulgarisation médicale accessible au grand public, s’apprête à migrer vers France 2 dans le but de bénéficier d’une plus grande exposition et d’atteindre un public plus large. Ce repositionnement stratégique traduit la volonté de la direction de France Télévisions de renforcer la visibilité d’un programme devenu une référence dans son domaine.

Créé à la fin des années 1990 à l’initiative de Michel Cymes et Marina Carrère d’Encausse, ce magazine a su évoluer avec son temps tout en maintenant une ligne éditoriale centrée sur l’information santé claire et pédagogique. Depuis 2024, le Dr Jimmy Mohamed est à la tête d’une version modernisée d’une durée de 52 minutes diffusée sur France 5. Entouré d’une équipe féminine composée notamment d’Énora Malagré, Emma Strack et Rym Ben Ameur, il aborde chaque jour des thématiques médicales variées destinées à sensibiliser un large public aux questions de santé publique.

Selon des informations révélées par Le Parisien, l’émission quittera prochainement France 5 pour s’installer sur France 2. Elle prendra la place de la rediffusion quotidienne du magazine « Ça commence aujourd’hui » à une heure stratégique en milieu d’après-midi, aux alentours de 15 heures. Ce changement d’horaire et de canal vise à renforcer l’attractivité du programme et à toucher un auditoire plus familial, tout en valorisant la présentation solo que privilégie Jimmy Mohamed. Une option de co-animation avait été envisagée, notamment avec la journaliste Agathe Lecaron, mais ce projet semble désormais abandonné.

Une réorganisation plus large des journées sur France 2

Ce transfert s’inscrit dans un plan de réaménagement global des grilles de programmes diurnes de France 2. La chaîne publique cherche à optimiser ses audiences face à la concurrence croissante des chaînes privées en restructurant aussi bien ses matinales que ses après-midis. En effet, à la suite de l’arrêt de la déclinaison quotidienne de « Bel & Bien », France 2 prépare un allongement significatif de sa matinale « Télématin » du lundi au jeudi. Ce programme, qui s’achevait habituellement vers 9h50, devrait être prolongé jusqu’à 11 heures, suivant le modèle adopté par TF1 pour son émission du matin.

Le vendredi, la programmation matinale prendra une forme différente avec l’arrivée de « La Maison des Maternelles », magazine animé par Marie Portolano. Ce dernier bénéficiera d’un format hebdomadaire de plus d’une heure en direct sur France 2 dès 9h30, tandis que du lundi au jeudi, il restera présent à la télévision sous forme de modules courts de seulement deux minutes.

Sur le plan numérique, les programmes couvrant la thématique santé et famille bénéficieront d’une diffusion accrue. France Télévisions mise sur sa plateforme france.tv, ses chaînes thématiques numériques, ainsi que sur YouTube pour démultiplier la présence des contenus. Ce développement numérique s’inscrit dans une stratégie globale visant à adapter l’offre éditoriale aux nouvelles habitudes de consommation, notamment parmi les publics jeunes et connectés.

Avec ce repositionnement, le magazine de santé porté par Jimmy Mohamed va donc intégrer une case plus visible et plus stratégique sur France 2, tout en participant à une réorganisation plus large destinée à renouveler et renforcer la présence du service public sur le créneau de la journée.