Akon: « Les artistes ne sont pas aussi riches qu’on le croit »

Lors d’une sortie médiatique, Akon a remis en question l’image de richesse souvent associée aux stars de la musique. Le chanteur estime que, derrière les apparences, les artistes sont rarement les principaux bénéficiaires des revenus générés par l’industrie musicale.

Le chanteur sénégalo-américain Akon a tenu à déconstruire une idée largement répandue sur l’industrie musicale. Selon lui, les artistes ne sont pas nécessairement aussi fortunés que l’image qu’ils renvoient au public. Dans un entretien accordé à Hip Hop Eye, l’interprète de Lonely a expliqué que les apparences peuvent être trompeuses. Entre les clips luxueux, les voitures de prestige et les publications soigneusement mises en scène sur les réseaux sociaux, de nombreux musiciens donnent l’impression de mener une vie d’opulence. Une réalité qui, selon Akon, ne reflète pas toujours leur situation financière.

L’artiste affirme que, dans l’industrie musicale, les principaux bénéficiaires des revenus ne sont pas forcément les chanteurs eux-mêmes. Il estime que les producteurs, auteurs-compositeurs, managers, agents ou encore avocats spécialisés sont souvent ceux qui tirent le plus grand profit du secteur. « Dans l’industrie musicale, l’artiste est généralement le dernier à être payé. C’est souvent lui qui est le plus connu, mais pas nécessairement le plus riche », a-t-il déclaré.

Akon encourage ainsi les jeunes passionnés de musique à explorer les métiers de l’ombre, qu’il juge particulièrement rentables. Selon lui, l’écosystème du divertissement offre de nombreuses opportunités financières au-delà de la scène et des projecteurs. Pour la star, la célébrité et la richesse ne vont donc pas systématiquement de pair, malgré l’image véhiculée par l’industrie du spectacle.





