Tibo InShape tacle les influenceurs partis s’exiler à Dubaï

Tibo InShape a déclenché une vive polémique en dénonçant des influenceurs installés à Dubaï qui appellent désormais la France à l’aide, alors qu’ils avaient choisi l’exil fiscal, un message devenu viral sur X le 1er mars 2026.

Le vidéaste francophone, suivi par plus de 26 millions d’abonnés, a publié un court message moqueur : « Les influenceurs de Dubaï finalement on est bien en France, n’est‑ce pas ? » Ce post a généré une forte réaction en ligne, recueillant plus de 20 000 likes en trois heures et étant consulté par plus de 1,3 million d’utilisateurs sur X selon les comptes rendus de diffusion.

La sortie de Tibo InShape intervient alors que plusieurs créateurs de contenu expatriés à Dubaï ont relayé des appels à l’aide sur leurs réseaux sociaux, suscitant débats et critiques. Le phénomène des influenceurs « défiscalisés » basés aux Émirats arabes unis fait régulièrement l’objet d’enquêtes médiatiques ; le magazine Complément d’enquête, animé par Tristan Waleckx sur France 2, s’est déjà intéressé à ce sujet.

Appels à l’aide et témoignages depuis Dubaï

Parmi les réactions sur place, l’influenceuse Maeva Ghennam a publié des stories dans lesquelles elle demande « La France, protège‑nous ! » et affirme conserver son passeport dans son soutien‑gorge, ajoutant s’être sentie en grande panique : « Je me suis faite dessus ! »

Le quotidien BFMTV est cité pour rappeler que les Émirats arabes unis comptent une population composée à près de 90 % d’étrangers et que Dubaï est couramment associée à la défiscalisation de ressortissants francophones et anglophones.

Des anciens candidats de télé‑réalité, Kamila et Noré (connus pour Secret Story), ont décrit une situation d’angoisse sur place : « Je suis en panique (…) C’est comme du tonnerre, en l’espace de 10 minutes, on a vu trois missiles. Ce sont comme des flammes qui tombent », ont‑ils déclaré, ajoutant qu’ils souhaitaient quitter la ville mais ne pouvaient le faire parce que, selon eux, « les aéroports sont fermés ».

Plusieurs personnalités françaises sont également concernées par ces perturbations. Agathe Auproux et Élodie Gossuin, en vacances à Dubaï avec leurs familles, ont indiqué être bloquées sur place et ont demandé à leurs abonnés de les tenir informées de toute évolution, en soulignant le manque d’informations disponibles localement.

Le message de Tibo InShape a généré des réactions contrastées : certains internautes le critiquent vertement, tandis que d’autres l’approuvent. Les échanges sur les réseaux sociaux montrent la polarisation autour de la question de la responsabilité et de la solidarité envers des Français résidant à l’étranger après avoir choisi l’exil fiscal.