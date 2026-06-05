Disparition de Lyhanna : les messages échangés entre Jérôme Barella et des filles mineures révélés

Lyhanna, une fillette de 11 ans, est portée disparue depuis le vendredi 30 mai dans le Gers. Selon les éléments rendus publics, un homme de 41 ans, identifié comme Jérôme Barella, père de la meilleure amie de la victime, est considéré comme le principal suspect après des analyses de son téléphone révélant de nombreux échanges avec des mineures.

La disparition de la jeune fille a entraîné des recherches locales et des contrôles procéduraux. Les premières informations diffusées par la presse indiquent que Jérôme Barella a été entendu en garde à vue et que des examens techniques ont été réalisés sur son véhicule et ses appareils électroniques par les services de police technique et scientifique.

Selon Le Parisien, la perquisition de la voiture n’a, dans un premier temps, « révélé aucun indice accablant », tandis que l’exploitation du téléphone du mis en cause aurait mis au jour des échanges écrits et des portraits demandés et obtenus auprès de adolescentes et de fillettes. Ces éléments alimentent le profil que dressent certains journaux à propos du suspect.

Les témoignages et éléments médicaux évoqués par la presse

Le Parisien rapporte que l’analyse des messages met en évidence des sollicitations et des images envoyées par l’homme à des mineures. Le quotidien parle d’un comportement visant « de manière compulsive » le physique d’adolescentes et de fillettes, ainsi que d’une capacité à nouer des liens personnels avec elles, d’après les messages retrouvés sur son téléphone.

Un ancien proviseur du lycée où travaillait Jérôme Barella comme agent d’entretien a déclaré aux journalistes qu’il était « très insistant avec les filles » et qu’il se montrait « assez tactile » avec celles qui lui plaisaient, ajoutant qu’il demandait parfois leurs numéros ou leurs comptes Snapchat pour leur faire des compliments ou proposer des rencontres en dehors de l’établissement.

Des informations de BFMTV citent des témoignages selon lesquels le suspect se serait servi de sa propre fille pour organiser des « soirées pyjama » à son domicile, permettant ainsi d' »recevoir des enfants ». Ces éléments ont été relayés dans le cadre des vérifications menées par les enquêteurs.

Par ailleurs, Le Figaro indique qu’une fillette, prénommée Rosa dans les articles, accuse Jérôme Barella de viols et aurait été examinée par des médecins. Selon ce quotidien, les médecins auraient constaté des lésions anales et vaginales « provoquées par des pénétrations », information reprise par plusieurs titres nationaux.

La plainte visant le mis en cause pour faits de nature sexuelle remonte, selon les sources, à plusieurs mois, et des auditions ainsi que des expertises medico‑légales figurent parmi les actes cités par la presse pour documenter le dossier.

Un message publié par le compte Twitter de BFMTV a également relayé l’information selon laquelle l’exploitation du téléphone de Jérôme Barella a mis au jour des conversations avec des filles mineures, alimentant la couverture médiatique nationale de l’affaire.