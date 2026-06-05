Un corps retrouvé près de Fleurance pourrait être celui de Lyhanna, analyses en cours

Un corps a été découvert le 4 juin 2026 à proximité de Fleurance (Gers), à six jours de la disparition de Lyhanna, 11 ans, portée disparue depuis le 29 mai après sa sortie du collège. Les autorités indiquent que des analyses doivent être réalisées pour confirmer l’identité de la victime retrouvée et préciser les circonstances de la découverte.

La fillette n’avait pas regagné son domicile après les cours du collège Hubert‑Reeves de Fleurance : selon son père, Martial Bernard, elle avait été vue pour la dernière fois vers 15 heures, « assise à l’ombre, sur un trottoir » aux abords de l’établissement. Au moment de sa disparition, Lyhanna portait un short noir et un débardeur rayé noir et blanc, tenue que ses parents ont fait reconstituer à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle lors du lancement de l’alerte.

Les recherches ont mobilisé plus de 170 gendarmes et des centaines de volontaires, sur un périmètre estimé entre 10 et 20 kilomètres autour de la commune. Ce jeudi 4 juin, un corps a été retrouvé dans un silo agricole près de Fleurance ; les parents de la fillette ont été informés de la découverte. Des examens médico‑légaux et des analyses complémentaires sont prévus pour établir l’identité formelle de la victime.

Six jours de recherches et un suspect mis en examen

Les premiers éléments de l’enquête ont reposé sur l’exploitation des images de vidéosurveillance, qui ont permis d’identifier un homme de 41 ans, Jérôme Barella, connu de la famille et vu dans un véhicule avec la collégienne. Selon ses déclarations initiales, jugées « incohérentes » par les enquêteurs, il aurait déposé l’enfant « à sa demande » près de la piscine municipale.

Placé en détention provisoire après sa mise en examen pour enlèvement et séquestration de mineure, Jérôme Barella nie les faits et a, selon le dossier, adopté une attitude de silence. Avant cette mise en examen, il avait fait l’objet de trois procédures pour viols ou agressions sexuelles ; son casier judiciaire apparaissait vierge au moment de l’ouverture de l’enquête. Une plainte pour viol sur mineure, déposée en août 2025, avait déjà été signalée, et une nouvelle plainte pour viol sur mineure a été déposée à l’encontre de l’homme le mercredi 3 juin.

Le maire de Fleurance, Grégory Bobbato, a réagi aux révélations sur le passé supposé du mis en examen en dénonçant « des décennies d’économie sur le dos de sujets cruciaux que sont l’accompagnement de la parole des victimes et l’urgence que devraient revêtir les procédures quand il s’agit d’enfants ». Le procureur de la République d’Agen, Olivier Naboulet, a indiqué que le corps retrouvé « paraît être celui d’un enfant » et qu’il était « porteur de vêtements similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition ».

Une enquête administrative a par ailleurs été annoncée par le gouvernement concernant le traitement d’une plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025 contre le principal suspect. Jérôme Barella demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.