Thomas Sotto hospitalisé après une lourde chute à vélo, absent de RTL plusieurs jours

Le journaliste et matinalier de RTL Thomas Sotto a été hospitalisé après une lourde chute à vélo qui a provoqué une double fracture, a-t-il lui‑même annoncé sur son compte Instagram ; il sera indisponible à l’antenne pour une période qui, selon ses messages, s’étendra sur plusieurs semaines, tandis que Paris Match évoque une absence pour une durée indéterminée et la nomination d’un remplaçant dès lundi.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Sur son compte, Thomas Sotto a choisi l’autodérision pour évoquer l’accident, plaisantant au sujet d’un match contre l’OM et citant son ami Stéphane Gilli, entraîneur du Paris FC, au sujet des « nids de poule ». Il a également remercié le personnel des hôpitaux de Paris où il a été pris en charge.

La présentatrice Anne‑Sophie Lapix, récemment victime d’un accident au ski, a publié une story de soutien en reprenant avec humour l’autodiagnostic du journaliste : « On n’est pas une bande de bras cassés sur RTL, on est juste un peu casse‑cou », message que Thomas Sotto a validé dans sa story.

Thomas Sotto souffre d’une double fracture

Selon Paris Match, l’accident a entraîné une double fracture du péroné et du tibia pour Thomas Sotto. Le péroné, aussi appelé fibula, et le tibia sont les deux os principaux de la jambe ; une fracture simultanée des deux os est décrite par le média comme l’élément médical majeur de cet épisode.

RTL a annoncé qu’Olivier Boy, présentateur des journaux télévisés de la station, prendra le relais à l’antenne dès ce lundi pour assurer la continuité des matinales pendant l’absence de Thomas Sotto. L’organisation de l’antenne et le nom du remplaçant ont été précisés pour les prochains jours selon les informations disponibles.

Les publications du journaliste sur les réseaux sociaux précisent son admission aux urgences et son installation au sein d’un établissement médical parisien, où il a salué le travail du personnel hospitalier. Aucun détail supplémentaire sur le protocole thérapeutique engagé ou sur une éventuelle opération n’a été communiqué publiquement à ce stade.

Le dossier médical et la durée exacte de son arrêt de travail restent à préciser : Thomas Sotto a pour l’instant indiqué une absence de plusieurs semaines dans ses messages, tandis que la couverture médiatique extérieure mentionne une durée indéterminée.

Ce nouvel accident survient après un antécédent médical notable : il y a quelques années, Thomas Sotto avait été victime d’un grave accident de moto qui l’avait temporairement privé de l’usage de son bras gauche. Il avait alors subi plusieurs opérations et suivi des mois de rééducation, retrouvant progressivement la mobilité de ce membre.