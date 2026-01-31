Thomas Sotto hospitalisé après un accident

Thomas Sotto a été hospitalisé après une chute à vélo survenue samedi 31 janvier 2026, a-t-il lui‑même indiqué depuis une chambre d’hôpital via les réseaux sociaux, en publiant une photo de son pied fortement bandé; la blessure l’empêche notamment d’assister en tribune au match opposant le Paris FC à l’Olympique de Marseille et l’oblige à suivre la rencontre depuis chez lui.

Journaliste présent sur plusieurs plateaux et antennes depuis de nombreuses années, Thomas Sotto s’est fait connaître du grand public par ses interventions sur BFMTV, ses reportages pour Capital sur M6 et ses matinales sur Europe 1. Depuis 2024, il a repris la tranche matinale de RTL, diffusée chaque jour de 7h à 9h, succédant à Yves Calvi.

Supporter affiché du Paris FC, club dont il se dit fan, le présentateur n’a jamais caché son attachement au club de la capitale et lui a souvent accordé des clins d’œil à l’antenne et dans ses journaux télévisés. Interrogé par Le Parisien le 24 octobre dernier, il expliquait qu’il avait multiplié les occasions d’évoquer le club, allant jusqu’à faire passer un sujet sur les 50 ans du Paris FC au JT de 20 heures.

Accident à vélo et message empreint d’autodérision

Dans la publication diffusée depuis sa chambre d’hôpital, Thomas Sotto a partagé une image de sa jambe « lourdement emmaillotée sous d’épaisses pansements », selon sa propre description. La photo a été accompagnée d’un message adressé au coach du Paris FC, Stéphane Gilli, dans lequel il regrette de ne pas pouvoir figurer « sur la feuille de match contre l’OM » ce jour‑là.

Le journaliste a relaté, avec la distance et l’humour qui le caractérisent, les circonstances de sa chute: il met en avant les « nids‑de‑poule » et leur danger pour les cyclistes, en écrivant « tu m’avais pourtant prévenu : les nids‑de‑poule, c’est pour les poules, pas pour les vélos ». Ce trait d’esprit montre qu’il garde le moral malgré la douleur et l’inconfort provoqués par sa blessure.

La blessure au pied, telle qu’elle apparaît sur la photo partagée, semble suffisamment sérieuse pour l’empêcher de se rendre au stade Jean‑Bouin, où le Paris FC devait disputer la rencontre face à l’OM. Sur les réseaux, plusieurs abonnés et collègues lui ont adressé des messages de soutien et de prompt rétablissement.

Au long de sa carrière, Thomas Sotto a navigué entre télévision et radio et s’est imposé comme une voix familière du paysage médiatique français, notamment via ses interventions au service public et ses participations aux débats politiques aux côtés de personnalités comme Léa Salamé. Sa passion pour le football et son engagement à mettre en lumière le Paris FC figuraient déjà parmi les aspects régulièrement évoqués de son parcours médiatique.