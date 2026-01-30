Tex choisi pour remplacer Stéphane Plaza sur M Radio

Tex revient sur une antenne nationale : selon les informations de Clément Garin relayées par Public, l’animateur et humoriste, évincé des écrans il y a huit ans, serait pressenti pour animer une émission d’humeur quotidienne sur M Radio, au détriment de Stéphane Plaza, initialement approché pour le poste.

Le retour annoncé de Tex intervient après son départ médiatisé de France Télévisions, survenu à la suite d’une plaisanterie controversée diffusée sur C8 dans l’émission C’est que de la télé, qui avait été jugée comme banalisant les violences conjugales. Huit ans après cette éviction, la piste de la radio marque une nouvelle étape pour l’ancien visage de Motus, qui, selon Clément Garin, aurait été privilégié pour tenir une tranche quotidienne consacrée à l’humeur et aux chroniques légères sur M Radio.

La direction de M Radio, dirigée par Christophe Mahé, multiplie en effet les opérations de renouvellement de voix : la station a fait appel ces dernières années à des personnalités issues de la télévision et du spectacle. Le profil de Tex correspond, selon les sources, à la volonté de la station d’intégrer des noms identifiables du grand public pour attirer des auditeurs sur des créneaux clés.

Tex fait son retour, Stéphane Plaza écarté de M Radio

Selon les mêmes informations, Stéphane Plaza avait été approché dans un premier temps pour prendre en charge cette émission d’humeur sur M Radio. Malgré des discussions jugées avancées, l’animateur de télévision n’aurait pas été retenu et c’est finalement Tex qui aurait reçu la préférence des responsables de la station, toujours d’après Clément Garin.

Le retrait de Stéphane Plaza de ce projet radio intervient dans un contexte judiciaire et professionnel difficile pour l’animateur. Il a été condamné à douze mois de prison avec sursis pour violences récurrentes sur sa compagne, une décision qui a affecté son image publique et entraîné des conséquences sur ses activités commerciales et médiatiques.

Parmi les retombées de cette condamnation, plusieurs agences immobilières affiliées au réseau de Stéphane Plaza ont choisi de se désolidariser et de poursuivre leurs activités sous la bannière Sixième Avenue, selon le récit des faits publiés. Sur le plan télévisuel, M6 a également pris la décision d’écarter l’animateur de l’antenne et de relancer certaines des émissions qui lui étaient liées — notamment Maison à vendre, Recherche appartement ou maison et Chasseurs d’apparts — sans son visage, information rapportée par Le Parisien.

M Radio, qui a déjà accueilli des visages connus tels que Sophie Davant, Bernard Montiel, Cyril Féraud ou Vincent Cerutti, a par ailleurs intégré depuis la rentrée 2025 Christophe Beaugrand pour une interview d’artiste chaque samedi, illustrant la logique de diversification des animateurs au sein de la grille.

Les révélations sur le choix de l’animateur pour la tranche quotidienne et les discussions autour de la programmation ont été rendues publiques via les comptes-rendus de presse cités, sans confirmation officielle détaillée de la part de M Radio au moment de ces publications.