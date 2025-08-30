Tensions États-Unis-Venezuela : un croiseur américain dans le canal de Panama

Le croiseur lance‑missiles USS Lake Erie est entré vendredi soir dans le canal de Panama, intégrant une flottille américaine de trois navires de guerre que Washington déploie dans les eaux internationales au large du Venezuela, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue. Les États‑Unis accusent le président vénézuélien Nicolas Maduro d’être un chef de cartel et proposent une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture. En réponse, Caracas a annoncé le déploiement de 15 000 hommes à la frontière avec la Colombie afin de renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants.