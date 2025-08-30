PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Tensions États-Unis-Venezuela : un croiseur américain dans le canal de Panama

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Ukraine: député abattu dans l’ouest, selon les autorités

Nouvelle-Calédonie: le Sénat coutumier rejette en l’état l’accord de Bougival

Modi à Tianjin pour le sommet de l’OCS

La Russie a de nouveau lancé près de 600 drones et missiles contre l’Ukraine (ministère de la défense ukrainien)

Visas refusés aux Palestiniens : la France exige un accès sans restriction pour l’ONU

Dnipropetrovsk visée par une attaque russe «massive», alerte du gouverneur

Makassar (Indonésie) : au moins trois morts dans un incendie lors d’une manifestation

ONU : au moins 841 exécutions en Iran cette année

États-Unis: une cour d’appel confirme l’illégalité de certains droits de douane de Trump

Gaza : le Hamas affirme que les otages encourent les mêmes risques que ses combattants

VOIR TOUS LES FLASHS

Le croiseur lance‑missiles USS Lake Erie est entré vendredi soir dans le canal de Panama, intégrant une flottille américaine de trois navires de guerre que Washington déploie dans les eaux internationales au large du Venezuela, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue. Les États‑Unis accusent le président vénézuélien Nicolas Maduro d’être un chef de cartel et proposent une récompense de 50 millions de dollars pour sa capture. En réponse, Caracas a annoncé le déploiement de 15 000 hommes à la frontière avec la Colombie afin de renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!