Taylor Swift est riche

Taylor Swift, récemment entrée au club des milliardaires, a repris le contrôle commercial de son catalogue musical en rachetant les droits de ses premiers albums puis en les réenregistrant sous l’étiquette « Taylor’s Version ». Cette stratégie lui a permis d’imposer de nouveaux records de ventes et d’écoute tout en tirant un profit massif de sa tournée internationale, The Eras Tour, dont les recettes dépassent les deux milliards de dollars.

Signée à 15 ans, Taylor Swift n’était pas propriétaire des enregistrements de ses débuts, comme l’ont été la plupart des jeunes artistes sous contrats de maisons de disques classiques. La chanteuse a choisi de contourner cette situation en réenregistrant ses six premiers albums, apposant la mention « Taylor’s Version » pour indiquer que ces nouvelles prises lui appartiennent. « Depuis que j’écris des chansons, j’ai toujours voulu qu’elles m’appartiennent », a-t-elle expliqué, rappelant que nombre d’artistes ne possèdent pas leurs enregistrements.

Les résultats commerciaux ont été immédiats : en 2023, la version « Taylor’s Version » de Speak Now s’est hissée en première place des classements au Royaume‑Uni et aux États‑Unis. La réédition de 1989 a réalisé 1,6 million de ventes en une semaine aux États‑Unis, tandis que la nouvelle mouture de Red a accumulé deux milliards de streams de plus que la version originale. Après six ans de négociations et le versement de « quelques centaines de millions de dollars », Taylor Swift a finalement racheté les droits de ses premiers disques et détient aujourd’hui à la fois les réenregistrements et les versions originales.

Une stratégie financière structurée autour des droits, des tournées et du patrimoine

La logique derrière ces opérations repose sur la nature des revenus liés à la musique : des micro‑paiements à chaque diffusion radio, télévision ou plateforme de streaming peuvent, une fois centralisés pour un catalogue important, se traduire par des revenus substantiels pour le détenteur des droits. Posséder les enregistrements (les « masters ») signifie capter ces flux financiers et contrôler l’exploitation commerciale des titres.

Le parcours de Taylor Swift mêle décisions artistiques et calculs financiers. Outre la récupération de ses droits musicaux, son entourage familial a joué un rôle dans l’approche business de l’artiste : son père, ancien trader et issu d’une famille de banquiers, lui a prodigué des conseils sur la gestion de ses sociétés, de ses produits dérivés et de son portefeuille immobilier, évalué à environ 150 millions de dollars.

La principale source de la fortune récente de la star demeure cependant sa tournée. The Eras Tour, entamée en 2023, a enregistré 149 concerts de plus de trois heures chacun, 44 titres au répertoire, 16 costumes présentés, et la vente de dix millions de billets. Les recettes générées par cette tournée s’élèvent à deux milliards de dollars, contribuant largement à porter sa valeur nette à un niveau estimé à 1,1 milliard de dollars en 2024.

L’engouement pour ses concerts a parfois été tel qu’il a provoqué des phénomènes physiques notables : lors d’une étape à Édimbourg, des sismographes ont enregistré des vibrations jusqu’à six kilomètres à la ronde pendant le passage du public.