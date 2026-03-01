Tayc à The Voice : lancement marqué par une chute d’audience

La 15e saison anniversaire de The Voice a débuté sur TF1 avec un jury largement remanié et un nouveau dispositif de jeu, mais le lancement enregistre un recul notable d’audience : la première partie a rassemblé 3,15 millions de téléspectateurs et 32,5% des FRDA-50, tandis que la seconde est tombée à 2,91 millions, soit une perte de près de 900 000 fidèles par rapport à la saison précédente.

Le plateau a connu plusieurs changements dans la composition des coachs. Après cinq saisons, Vianney a quitté le programme ; Zaz et Patricia Kaas sont également absentes après une seule année chacune. Pour cette édition, Florent Pagny est de retour et retrouve Lara Fabian et Amel Bent, rejoints par le nouveau venu Tayc. La première session d’auditions à l’aveugle a compris des moments forts : une demande en mariage, un bloc annulé et l’utilisation d’une première arme secrète.

La mécanique introduite cette saison repose sur des « armes secrètes » propres à chaque coach. Lors de ce premier numéro, Florent Pagny a activé sa carte, le boomerang : après avoir été bloqué par Lara Fabian, il s’est débloqué puis a pu à son tour bloquer sa consœur. Les trois autres armes annoncées sont le mute (permet au coach qui l’active de parler seul), le gift (offrir un cadeau au talent convoité) et le replay (récupérer un talent que le coach n’a pas buzzé dans le temps imparti). Amel Bent, Tayc et Lara Fabian pourront activer leurs armes dans les prochains primes.

Chute d’audience pour le lancement de la 15e saison

Le recul observé pour ce lancement rompt avec l’habitude récente : The Voice était jusqu’à présent le flux numéro un de TF1 au moment de son lancement et parvenait régulièrement à capter encore 4 millions de téléspectateurs. Cette année, le score enregistré place l’émission derrière plusieurs autres lancements récents sur la chaîne.

Les comparaisons chiffrées sont explicites : le lancement de Koh-Lanta l’an dernier avait réuni 3,56 millions de téléspectateurs, celui de la Star Academy en octobre avait rassemblé 3,26 millions, et le lancement de DALS en janvier avait atteint 3,60 millions. Selon les chiffres de diffusion, la première partie de The Voice n’atteint plus les niveaux qui faisaient autrefois de l’émission le rendez‑vous le plus suivi du lancement de saison sur TF1.

Les audiences du format s’érodent depuis plusieurs années et, pour la première fois, l’audience du kick-off est tombée à un niveau historiquement bas. L’an dernier, seuls 2,90 millions avaient regardé la finale et la victoire d’Il Cello, soit une baisse de plus d’1,1 million par rapport au lancement.