Surya Bonaly (52 ans) : « les Blacks qui patinent se comptent sur les doigts de la main »

Surya Bonaly, patineuse française emblématique des années 1990, observe depuis les États-Unis l’actualité du patinage artistique aux Jeux olympiques d’hiver et tire un constat lucide sur son parcours et celui des skateurs noirs. À 52 ans, devenue citoyenne américaine en 2004 et installée outre-Atlantique, elle continue d’exercer comme entraîneuse et réagit aux performances récentes, dont la victoire et le record du monde établis par le duo japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara lors du programme libre.

Figure à la fois technique et controversée du patinage, Surya Bonaly s’est imposée par la puissance et l’audace de son style. Triple vice-championne du monde, elle a été l’une des premières femmes à tenter les combinaisons triples-triples les plus exigeantes et a marqué l’histoire du sport par ses sauts et sa présence scénique. Son palmarès et son image ont cependant souvent été accompagnés d’incompréhensions sur la scène internationale, et elle reste associée à une protestation marquante : elle a notamment réalisé une figure interdite lors d’un geste de contestation, geste qui a marqué les esprits autant que ses performances.

Si son impact sportif est reconnaissable, Surya Bonaly déplore un manque de reconnaissance sur le plan national lorsqu’il s’agit de transmettre son savoir. Elle explique n’avoir pas été sollicitée en France pour des missions d’enseignement après sa carrière de compétitrice, alors qu’elle enchaînait tournées et galas professionnels dans l’Hexagone.

Nouvelle vie, engagements et projet audiovisuel

Installée aux États-Unis, Surya Bonaly se consacre depuis deux décennies à l’entraînement : « Ça fait 20 ans que j’entraîne », a-t-elle déclaré au Journal du Dimanche. Sa reconversion l’a conduite à encadrer de jeunes patineurs et à transmettre la rigueur qui a caractérisé sa carrière, tandis que son nom continue d’alimenter l’intérêt international pour son histoire et son image.

Son parcours a par ailleurs attiré l’attention des producteurs. En 2019, la plateforme Netflix a consacré un épisode à son histoire dans la série documentaire Losers, relançant l’intérêt pour sa trajectoire et générant de nombreuses sollicitations. Depuis, une adaptation plus complète de sa vie a été portée à l’écran : la réalisatrice Audrey Estrougo a convaincu Surya Bonaly de confier son récit, avec la production confiée à Saga Blanchard. La patineuse a précisé qu’elle serait consultée pour le choix de l’actrice incarnant son rôle, en soulignant la difficulté à trouver une interprète présentant les compétences techniques et l’identification requises.

Surya Bonaly a aussi mis en lumière la rareté des patineurs noirs dans la discipline : « Les Blacks qui patinent se comptent sur les doigts de la main », a-t-elle observé, pointant un constat de diversité dans les castings et la pratique du sport.

Lors de son passage dans l’émission C à Vous en mars 2022, elle est revenue sur l’image de dureté qu’on lui prête parfois, affirmant qu’elle n’a jamais cherché à être « méchante » mais qu’elle a toujours voulu rester fidèle à elle-même et donner le meilleur : « J’ai toujours voulu me donner à 100% et trouver des challenges. J’ai toujours été moi. »