Stéphane Plaza : M6 relance « Maison à vendre » et « Recherche appartement ou maison » sans lui

M6 envisage de relancer ses émissions phares « Recherche appartement ou maison » et « Maison à vendre » sans leur animateur historique, Stéphane Plaza, selon une information publiée par Le Parisien le 29 janvier 2026. Après la condamnation en février 2025 de l’animateur à douze mois de prison avec sursis pour « violences conjugales » et sa séparation progressive d’avec la chaîne, M6 aurait déjà engagé des commandes et lancé des castings pour remettre ces formats à l’antenne avec de nouveaux visages.

Animateur et agent immobilier, Stéphane Plaza a intégré le groupe M6 en 2006 et a pris la tête de « Recherche appartement ou maison », puis, en 2007, de « Maison à vendre ». Ces deux programmes, centrés sur l’accompagnement de particuliers dans l’achat ou la vente de biens immobiliers, ont constitué des piliers de la grille et attiré des audiences régulières. Après l’annonce de sa condamnation en 2025, la chaîne a progressivement décidé de se séparer de lui et a diffusé pendant un temps des numéros déjà enregistrés.

Depuis son retrait du petit écran, Stéphane Plaza se consacre à son activité d’agent immobilier et à l’accompagnement de ses franchisés, précise la presse. La question d’une réapparition du présentateur sur M6 n’a pas été confirmée par les intéressés; selon les informations disponibles, il n’a pas réagi publiquement à l’annonce de la relance des émissions.

Les formats relancés avec d’autres visages, commandes et castings lancés

Selon Le Parisien, « Recherche appartement ou maison » serait « le chantier le plus avancé ». M6 aurait commandé à Réservoir Prod deux numéros de ce format destinés à aider des particuliers dans leur recherche immobilière. Les tournages pourraient débuter dès février ou mars, avec à l’écran deux visages déjà associés au programme : l’agent immobilier Thibault Chanel et la collaboratrice lyonnaise Sandra Viricel. Si ces premières émissions rencontrent le succès escompté, la chaîne envisagerait de reconduire le format sur une saison supplémentaire.

Pour « Maison à vendre », Le Parisien rapporte que le format a été repris par Warner, après Réservoir Prod, et que des castings ont été lancés pour trouver le ou la présentateur(trice) qui prendra la relève. Cette émission accompagnait jusqu’ici des propriétaires en difficulté pour vendre leur bien et faisait historiquement intervenir Stéphane Plaza pour diagnostiquer et proposer des solutions de mise en valeur.

Les sources citées indiquent que M6 souhaite relancer ces rendez‑vous immobiliers sans retrouver son animateur emblématique. Pour l’heure, aucune annonce officielle de la part de la chaîne, des sociétés de production ou de Stéphane Plaza n’a été publiée. Pour le moment, l’ancien animateur n’a pas réagi à cette nouvelle sur ses réseaux sociaux.