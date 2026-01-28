Stéphane Bern candidat de Danse avec les stars se confie sur son compagnon plus jeune

Stéphane Bern, animateur reconnu du paysage audiovisuel français, figure parmi les candidats annoncés de la saison 2026 de Danse avec les stars sur TF1. À 62 ans, il s’exprime publiquement sur son couple et confirme une relation avec un homme « plus jeune » de vingt ans lors d’un entretien accordé à RTL, revenant sur la différence d’âge et sur la place de cette relation dans sa vie.

Connu pour son élocution soignée et son style de dandy médiatique, Stéphane Bern s’est imposé comme une référence sur l’histoire des familles royales françaises et britanniques. Sa présence à l’écran couvre des programmes historiques et grand public, qui ont contribué à installer sa notoriété sur plusieurs décennies.

Présent dès les années 1990, il s’est fait connaître avec l’émission Sagas avant d’adopter un ton plus détendu dans le talk-show 20h10 pétantes. Il a ensuite acquis une visibilité majeure avec Secrets d’Histoire, émission qui lui a valu une large reconnaissance, et a également animé des rendez-vous populaires comme Le Village préféré des Français ou l’Eurovision.

Parcours télévisuel et incursion au cinéma

Outre son rôle d’animateur, Stéphane Bern a développé une activité d’acteur au cours des dernières années, participant à des coproductions de France Télévisions. Il apparaît dans la collection Meurtre à… et tient notamment un rôle dans Pour l’honneur d’un fils en 2022, où il interprète un haut gradé militaire cherchant à élucider la mort de son fils.

Sa filmographie comporte aussi des apparitions antérieures où il joue son propre rôle avec autodérision, comme dans Absolutely Fabulous (2001) aux côtés de Josiane Balasko et Nathalie Baye, et une présence en 2018 dans Mme Mills… face à Sophie Marceau. Ces engagements illustrent un intérêt affirmé pour l’interprétation au-delà de son image d’animateur.

Pour la saison 2026 de Danse avec les stars, Stéphane Bern est présenté comme l’un des candidats les plus expérimentés du plateau. Le format, émission de compétition où des personnalités apprennent des chorégraphies avec des professionnels, place Bern dans un registre inhabituel par rapport à ses habitudes d’animateur historique.

À propos de sa vie privée, lors d’un passage sur RTL, il a livré des confidences rares sur son compagnon, évoquant la différence d’âge et le décalage de rythme entre leurs vies : « C’est jamais simple… Parce qu’il y a un peu de différence d’âge… », puis, à propos de l’écart de vingt ans, « Oui, 20 ans d’écart c’est quoi ? Une génération… Je veux dire par là, il aime sortir, moi j’aime rentrer. À 40 ans, on aime encore faire la fête. Moi, je n’ai plus très envie ». Il a également décrit son compagnon comme « beau, sympathique, drôle, touchant, très sensible » et évoqué la surprise ressentie lorsque quelqu’un réapparaît dans sa vie et lui « tend la main ».