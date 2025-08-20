PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Soudan: convoi d’aide du PAM attaqué au Darfour, selon un porte-parole à l’AFP

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Nigeria : environ 25 portés disparus, présumés morts après un naufrage dimanche dans l’État de Sokoto

Plan de conquête de Gaza : le mépris flagrant d’Israël pour la médiation

Pologne: le ministre de la Défense qualifie d’«provocation» russe l’explosion d’un drone dans l’est

Marco Rubio annonce de nouvelles sanctions américaines contre des juges de la CPI

Israël approuve un plan de colonisation divisant la Cisjordanie occupée

Berlin critique l’intensification de l’offensive israélienne pour conquérir Gaza-ville

Erdogan à Poutine : la Turquie soutiendra un processus incluant «toutes les parties» pour la paix en Ukraine

Portugal : troisième victime des incendies, annonce la protection civile

Pakistan : plus de 20 morts après de nouvelles pluies de mousson

Le ministre israélien de la Défense approuve l’assaut sur Gaza-ville et rappelle 60 000 réservistes

VOIR TOUS LES FLASHS

Un convoi d’aide du Programme alimentaire mondial (PAM) a été attaqué mercredi 20 août dans la région du Darfour, à l’ouest du Soudan, a déclaré à l’AFP un porte-parole de l’agence onusienne. L’attaque s’est produite près de la ville de Mellit, dans l’État du Nord-Darfour : trois des seize camions du convoi transportant de l’aide humanitaire ont été endommagés et ont pris feu, a précisé Gift Watanasathorn, ajoutant que les membres du convoi étaient « sains et saufs ». Le porte-parole n’a pas indiqué qui était à l’origine de l’attaque.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!