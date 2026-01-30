Sophie Marceau refuse de s’exprimer face à Léa Salamé

Sophie Marceau était l’invitée, en direct, du Journal de 20 heures de France 2 ce jeudi 29 janvier 2026, acceptant une rare apparition télévisée pour présenter LOL 2.0. Interrogée par Léa Salamé, l’actrice de 59 ans a évoqué son nouveau rôle, sa relation aux médias et ses prises de position publiques, lors d’un entretien marqué dès l’ouverture par la constatation de la présentatrice : « Je suis très contente de vous recevoir, vous êtes rare en interview. »

La séquence s’inscrit dans la tournée promotionnelle du film LOL 2.0, réalisé par Lisa Azuelos et attendu en salles le 11 février. Suite directe de LOL, sorti « il y a dix-sept ans » et qui avait attiré près de 4 millions de spectateurs, ce nouvel opus se veut une réflexion sur l’âge adulte et la transmission, tout en proposant une tonalité plus légère face à une actualité jugée lourde par la présentatrice.

Au cœur de l’entretien, Sophie Marceau a détaillé son personnage, Anne, une femme sur le point de devenir grand-mère. La comédienne, mère de deux enfants et révélée au grand public par La Boum en 1980, a reconnu se retrouver dans cette étape de la vie : « Je pourrais être grand-mère, déjà, depuis un petit moment. Grand-mère, en soi, je ne sais pas trop encore ce que ça veut dire. Mais c’est une étape dans la vie, qui n’arrive peut-être pas forcément au moment où on l’attend. » Elle a récemment été vue lors de la Fashion Week parisienne au bras de sa fille, Juliette Lemley, image d’une relation mère-fille rapprochée et visible publiquement.

Prises de position et frontière publique

Connue pour une parole directe, Sophie Marceau a également abordé la question de l’expression publique et des conséquences médiatiques de ses déclarations. Elle a rappelé que les prises de position peuvent désormais être reprises et provoquer des réactions amplifiées, en évoquant notamment la polémique née de son soutien, en 2020, au documentaire « Hold-Up », qualifié de complotiste par certains.

Face à ce climat, elle dit adopter une prudence nouvelle : « Aujourd’hui, on est un peu méfiants de tout, tout ce qu’on dit peut être repris. Moi, je n’ai pas très envie de penser à ça. » L’actrice a rappelé qu’être une personnalité publique implique une certaine tenue de conduite, tout en affirmant vouloir tracer une limite entre vie privée, engagements personnels et déclarations publiques.

Interrogée sur la manière dont elle gère cette visibilité, Sophie Marceau a confirmé sa volonté de ne pas instrumentaliser sa notoriété pour orienter les opinions : « Être connu quelque part vous oblige à une petite tenue de conduite. Je ne vais pas dire aux gens ce que je pense politiquement. »