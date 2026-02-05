Sophie Marceau: «Le pire tournage de ma vie», je ne tiens pas à défendre le film

Sophie Marceau, icône du cinéma français révélée par La Boum, reste au centre de l’attention à 59 ans : entre un retour attendu au cinéma avec LOL 2.0 prévu pour le 11 février et des confidences sur des tournages difficiles, la comédienne alimente l’actualité culturelle et suscite réactions et polémiques autour de son parcours artistique.

Révélée très jeune dans le rôle de Vic Beretton sous la direction de Claude Pinoteau, Sophie Marceau a construit une carrière marquée par une grande diversité de personnages et de collaborations. Au fil des décennies, elle a alterné succès populaires et films plus exigeants, devenant l’une des figures les plus reconnaissables du cinéma français.

Plus de quinze ans après la comédie LOL de Lisa Azuelos, Sophie Marceau revient sur grand écran avec un second volet intitulé LOL 2.0, dont la sortie est annoncée pour le 11 février. Ce retour confirme la forme soutenue de la comédienne, qui continue d’enchaîner les tournages malgré des épisodes de carrière parfois tumultueux.

Sophie Marceau : « L’un des pires souvenirs de ma vie »

Parmi les expériences difficiles évoquées par Sophie Marceau figure le tournage de Marquise, réalisé par Véra Belmont et sorti en 1997. Sur ce plateau, la comédienne partageait l’affiche avec des acteurs tels que Lambert Wilson, Bernard Giraudeau, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Dans un entretien accordé au Parisien, elle a décrit cette expérience comme « l’un des pires souvenirs » de sa vie professionnelle.

Dans cet entretien, Sophie Marceau a qualifié le tournage de « pire tournage » et assuré : « Ce tournage a été un enfer. J’en ai gardé l’un des pires souvenirs de ma vie. Je ne me suis absolument pas entendue avec Véra Belmont (…) Sincèrement, je ne tiens pas à défendre le film ». Ces mots traduisent un conflit de méthodes et de visions artistiques entre la comédienne et la réalisatrice.

La réalisatrice Véra Belmont a répondu publiquement aux accusations. Au micro de France Inter, elle a exprimé son incompréhension face aux variations d’attitude de l’actrice : « Elle m’aime un jour, le lendemain elle me hait. Je crois qu’elle n’aime pas être dirigée par une femme. Elle voyait la Marquise beaucoup plus petite-bourgeoise que je ne l’imaginais. C’est le genre d’actrice, quand vous la dérangez dans ce qu’elle a décidé de faire sur le plateau, elle vous déteste », a-t-elle déclaré.

Au-delà de cette confrontation, Sophie Marceau a également pris la parole sur la place des femmes dans le cinéma et sur les pressions subies en début de carrière. Dans une intervention pour Brut, elle a rappelé que, à 20 ans, on ne lui proposait que des rôles exigeant de se dénuder ou d’accepter des situations qu’elle refusait : « Quand j’avais 20 ans on ne me proposait que des rôles où je devais être à poil et où je devais faire des trucs que je n’avais pas envie de faire. Ça a duré longtemps. Je préfère qu’on me foute la paix maintenant. On va toujours vous demander beaucoup de choses parce que vous êtes femme et qu’on attend beaucoup de vous ».