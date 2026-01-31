Sophie Marceau explique avoir avalé 2L d’essence lors d’un accident de tournage

Sophie Marceau, figure du cinéma français, fait son retour en salles le 11 février avec le second volet de Lol de Lisa Azuelos, trois ans après Le Clan d’Éric Fraticelli. En pleine promotion, la comédienne de 59 ans était l’invitée du journal télévisé de France 2 le 29 janvier, et est revenue sur des épisodes marquants de sa carrière, dont un accident sur le tournage de Tout s’est bien passé de François Ozon.

Révélée dans La Boum de Claude Pinoteau, Sophie Marceau poursuit une carrière ininterrompue depuis le début des années 1980, alternant rôles devant et derrière la caméra. Interrogée récemment par Léa Salamé, elle a évoqué autant son engagement pour certains projets que des prises de risque sur les plateaux, confirmant sa présence à l’affiche du très attendu nouveau volet de Lol, où elle devrait reprendre le rôle de matriarche célibataire.

Au fil des interviews, la comédienne a également raconté plusieurs mésaventures sur des tournages. Elle est revenue sur un épisode particulièrement effrayant sur le film de François Ozon, soulignant la dangerosité parfois imprévue de scènes relativement courtes mais mal préparées.

Sophie Marceau victime d’un accident en plein tournage

Dans un entretien accordé à Konbini en marge du festival de Cannes, Sophie Marceau a fait le récit d’un accident sur le plateau de Tout s’est bien passé. « Sur le film d’Ozon, j’ai failli me noyer. Pourtant, la scène dure deux secondes. Mais c’était mal foutu. Je ne sais pas ce qui s’est passé ce jour-là, j’ai avalé deux litres d’essence derrière le bateau, j’ai cru que j’allais crever », a-t-elle confié.

La comédienne a élargi son propos à d’autres incidents accumulés au cours de sa carrière : chutes à cheval, cascades mal réceptionnées et autres accidents techniques. « Il y a des chutes à cheval, il y a des cascades où on se reçoit mal. J’ai eu plein, plein d’accidents », a-t-elle expliqué, ajoutant une remarque sur la fragilité des tournages et la nécessité, selon elle, de poursuivre malgré les imprévus : « on est quand même protégés par des petits anges parce qu’un acteur qui a un accident, ça veut dire que le tournage s’arrête. Et bon, je suis remontée sur le cheval, je suis remontée sur le fil et on a continué ».

Par ailleurs, Sophie Marceau a évoqué une expérience particulière au sein de la franchise James Bond, aux côtés de Pierce Brosnan. Elle a relaté les hésitations des producteurs quant à l’interprétation de son personnage : « Je ne sais pas si je suis arrivée vraiment d’ailleurs, car à la fin les producteurs se sont posés la question en disant : ‘Elle n’est pas assez méchante peut-être, donc si James Bond la tue, ça va lui faire une mauvaise réputation à lui’ », a-t-elle indiqué.

Ces témoignages s’inscrivent dans la promotion de son prochain film et la mise en lumière d’une trajectoire marquée par des engagements artistiques, des prises de risques physiques et des confidences sur des tournages internationaux.