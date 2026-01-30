Sophie Davant (62 ans) évoque sa relation avec William Leymergie : « Jamais je n’aurai imaginé… »

Sophie Davant célèbre animatrice du paysage audiovisuel français depuis près de quarante ans, continue de susciter l’intérêt pour sa trajectoire et sa vie privée. Révélée comme miss météo dans la matinale Télématin, remarquée dans les années 1990 à Fort Boyard et longtemps visible sur France 2, elle a récemment changé de cap professionnel en quittant France Télévisions en 2025 pour développer un format sur YouTube intitulé Passionnément.

Entrée à la télévision en 1987, Sophie Davant débute comme présentatrice météo sur Télématin avant d’assurer le bulletin météorologique sur Antenne 2. Sa carrière se construit progressivement : elle enchaîne les apparitions et prend des responsabilités variées, allant de la météo à la présentation de magazines et d’émissions de voyages.

Très tôt, elle se forge une image de co‑animatrice incontournable, partageant l’antenne avec des personnalités telles que Didier Rénier dans Aventures Voyages ou encore avec Patrice Laffont dans Fort Boyard. En 2004, elle présente un numéro de l’Eurovision junior avec son époux de l’époque, Pierre Sled, qui est également le père de ses enfants.

De la coanimation au solo : parcours, émissions et choix récents

À la fin des années 1990, Sophie Davant obtient sa propre émission en solo, C’est au programme, qu’elle anime jusqu’en 2019. Parallèlement, elle prend les rênes d’Affaire conclue sur France 2, rendez‑vous d’antiquaires et d’amateurs d’objets de collection. Au fil des saisons, elle est parfois opposée à des figures controversées, comme Pierre‑Jean Chalençon, dont les dérapages et prises de position ont été largement commentés ; pour d’autres raisons, elle quitte ensuite l’aventure.

Son parcours ne s’arrête pas à la télévision traditionnelle : elle a participé comme candidate à Danse avec les stars sur TF1 et, à partir de 2026, propose Passionnément sur YouTube, une tranche éditoriale décrite comme proche de C’est au programme, consacrée aux portraits d’anonymes aux itinéraires singuliers. Le départ de France Télévisions en 2025 a été présenté comme une opportunité de se réinventer et de toucher de nouveaux publics via les plateformes en ligne. À titre de comparaison de formats numériques, Laurent Baffie anime aussi en ligne l’émission Coloscopie.

Sur le plan privé, Sophie Davant a été mariée à Pierre Sled ; elle a officialisé sa relation avec l’animateur William Leymergie en 2022. Lors d’entretiens radiophoniques, elle a livré des confidences sur ce couple : William Leymergie, de seize ans son aîné, avait perdu son épouse et traversait une période de deuil. Selon Sophie Davant, le fils aîné de William l’a contactée pour lui demander d’apporter un peu de légèreté au quotidien de son père, ce qui a amorcé leur rapprochement.