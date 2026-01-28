Sonia Mabrouk répond sur ses revenus : « Je ne m’excuse pas »

Sonia Mabrouk fait régulièrement l’objet de questions sur sa rémunération depuis qu’elle est devenue un visage central des débats politiques sur CNews et Europe 1. Invitée sur le plateau de Jordan De Luxe le 5 novembre 2024, la journaliste a accepté d’évoquer sa situation financière sans livrer de chiffres précis, rappelant à la fois son ancienneté et la valeur commerciale de ses tranches d’antenne.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Sur C8, face à des questions directes, Sonia Mabrouk a dit ne pas avoir « aucun problème » à parler d’argent, tout en préservant le secret sur son salaire. Elle a résumé sa position par des formules courtes : « On gagne suffisamment ! » et, lorsque l’animateur a évoqué un salaire de 5 000 euros nets par mois pour sa part, elle a répondu simplement : « Alors, moi, c’est plus ». Ces éléments confirment un niveau de rémunération confortable sans en préciser le montant exact.

La journaliste a également posé le cadre des débats sur sa rémunération dans un entretien à TV Magazine (Le Figaro) en affirmant : « Je ne m’excuse pas de gagner ma vie ». Son parcours professionnel — arrivée de Tunisie au milieu des années 2000, début à Jeune Afrique en 2005, passages par Public Sénat, Europe 1 et prise de parole régulière sur CNews — est souvent mis en avant pour expliquer sa valorisation sur le marché médiatique.

Salaire et marché : ce que disent les indices

Au-delà des déclarations personnelles, le marché des animateurs et journalistes à double casquette radio-téléphonie sur des chaînes privées propose des fourchettes indicatives. Selon les standards de secteur mentionnés publiquement, une « anchor » senior sur une chaîne comme CNews peut se situer autour de 10 000 à 25 000 euros bruts par mois. Il s’agit d’une estimation sectorielle et non d’un chiffre officiel pour Sonia Mabrouk.

Plusieurs paramètres, cités dans les éléments disponibles, plaident pour une rémunération située au-dessus du plancher évoqué en plateau (5 000 euros nets) : son ancienneté, la double exposition radio et télévision, la régularité et l’ampleur des audiences de ses tranches, ainsi que son statut de « visage » identifié de la « télé d’opinion ». Ces facteurs augmentent la valeur commerciale d’un animateur pour un groupe audiovisuel.

Les audiences évoquées publiquement pour certaines de ses tranches sont souvent proches ou supérieures à 500 000 téléspectateurs, un niveau susceptible d’influencer fortement les négociations contractuelles. Son positionnement editorial et la fidélité d’une audience rentable pour le groupe Canal+ figurent également parmi les éléments susceptibles de tirer sa rémunération vers le haut.

Parmi les indices de valorisation figure enfin le fait qu’elle ait été sollicitée pour piloter une grande tranche sur le groupe RMC-BFM, proposition qu’elle a décliné, ce qui témoigne d’une valeur de marché reconnue par d’autres acteurs du secteur.