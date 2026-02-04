Sonia Mabrouk écartée de CNews : France Télévisions lui tend la main

Sonia Mabrouk, figure de CNews, serait progressivement écartée de l’antenne après avoir exprimé son malaise à propos du maintien de Jean‑Marc Morandini sur la chaîne ; elle aurait par ailleurs été contactée par France Télévisions pour intégrer une nouvelle émission politique en préparation, selon Le Figaro (information arrivée dans les couloirs des médias le 4 février 2026).

La journaliste politique avait fait part publiquement de son inconfort face à la décision de maintenir Jean‑Marc Morandini à l’antenne malgré sa condamnation pour corruption de mineurs et les accusations de harcèlement sexuel. Sans appeler à une condamnation explicite, Sonia Mabrouk avait souligné l’importance de la prise en compte du respect des victimes, une position qui l’a placée en porte‑à‑faux avec la direction de CNews.

La réaction interne à CNews a été mesurée mais palpable : peu de visages de la rédaction ont commenté ouvertement le maintien de Morandini, et la prise de position de Sonia Mabrouk est rapidement devenue l’un des rares signes publics de désaccord au sein de la chaîne d’information.

Une mise à l’écart qui interroge

Selon plusieurs sources concordantes citées dans la presse, la journaliste aurait été progressivement éloignée des rendez‑vous télévisés après ses propos. Cette mise à distance n’a pas été officialisée par la direction de CNews mais a été perçue par certains observateurs comme une sanction implicite pour avoir exprimé publiquement un malaise interne.

Le contexte médiatique est tendu : le maintien à l’antenne d’une personnalité mise en cause a suscité des réactions politiques et médiatiques, et a ravivé les débats sur la liberté d’expression et la ligne éditoriale des chaînes d’information. Dans ce climat, l’éviction déclarée de l’une des rares voix dissidentes renforce l’attention portée aux pratiques de gestion des talents et aux marges de manœuvre accordées aux journalistes au sein des plateaux.

Parallèlement, une prise de contact a eu lieu entre Sonia Mabrouk et le groupe public. Le Figaro rapporte que France Télévisions a approché plusieurs profils pour une nouvelle émission politique en cours de préparation et que le nom de Sonia Mabrouk figure parmi les personnes contactées. L’information, communiquée dans la matinée du 4 février 2026, n’implique pas de signature ni d’accord définitif.

Les sources précisent que, si un engagement devait se concrétiser, Sonia Mabrouk serait envisagée non pas pour la présentation du programme mais pour intervenir comme chroniqueuse régulière. Elle pourrait ainsi occuper une place aux côtés de visages médiatiques déjà évoqués parmi les intervenants pressentis, dont Marc‑Olivier Fogiel et Benjamin Duhamel, ainsi qu’un journaliste issu du Journal du Dimanche.

Sur les réseaux sociaux, le compte Monascope7 a relayé l’information dès le 3 février 2026, évoquant le contact entre la présentatrice de CNews et France Télévisions et précisant qu’elle serait plutôt chroniqueuse que titulaire de la présentation.