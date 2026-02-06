Sonia Mabrouk défend Léa Salamé : « une attaque en panier de crabes »

Léa Salamé est de retour aux commandes du 20 Heures de France 2 ce jeudi 5 février 2026, après une édition spéciale réalisée depuis Kiev. L’édition a couvert des dossiers internationaux et de fond — des intempéries exceptionnelles en péninsule ibérique à une enquête sur des accidents d’aviation de loisir — mais a été écourtée en raison de la diffusion du match d’ouverture du Tournoi des Six Nations entre la France et l’Irlande.

Diffusé entre 19h58 et 20h38, le journal a ainsi proposé une seule partie aux téléspectateurs. Avant de quitter l’antenne, Léa Salamé a annoncé l’événement sportif et lancé un sujet sur le retour attendu d’Antoine Dupont sous le maillot tricolore, établissant un lien direct entre information nationale et ferveur sportive autour du championnat de rugby opposant chaque année la France, l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Italie.

La soirée a mêlé sujets de plateau et reportages : enquêtes, duplex depuis le stade et traitement des actualités internationales, le tout en format réduit pour tenir compte du basculement vers la retransmission sportive.

Audience du 20 Heures : Léa Salamé cartonne malgré le rugby

Le journal présenté par Léa Salamé a été suivi par 3,84 millions de téléspectateurs, soit 20,1 % de part d’audience auprès des quatre ans et plus, selon les chiffres communiqués pour l’édition diffusée ce jeudi. Malgré la proximité immédiate avec l’ouverture du Tournoi des Six Nations, la présence d’un duplex avec Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili depuis le Stade de France n’a pas provoqué de pic d’audience notable dans les dernières minutes.

Ce résultat est perçu comme un soulagement relatif pour la présentatrice, après plusieurs semaines marquées par des critiques médiatiques. La nomination de Léa Salamé à la tête du 20 Heures avait suscité de vifs échanges depuis la fin 2025 et alimenté le débat dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Parmi les voix critiques, Olivier Mazerolle, ancien patron des rédactions de RTL, France 2 et BFMTV, avait publié sur X un message virulent remettant en cause la valeur ajoutée de la prestation de la journaliste : « Où est le journalisme dans tout ça ? On a vu hier soir. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. Pas de valeur ajoutée. Bien des consœurs (confrères) de Léa Salamé feraient aussi bien, voire mieux. Mais ils ne bénéficient pas du ramdam médiatique ! ».

Sur le même temps, plusieurs soutiens se sont manifestés en interne, selon des informations relayées par la presse spécialisée.

Parallèlement, Sonia Mabrouk est intervenue publiquement pour défendre la place de la journaliste. Dans un entretien repris par TV Mag – Le Figaro, elle a salué « son style et sa méthode » : « Je trouve qu’elle est à sa place, elle reste elle-même, je l’ai dit il y a quelques jours sur Europe 1, avec sa touche piquante mais en restant vraiment sérieuse et rigoureuse ».

Ce soutien intervient alors qu’une rumeur circule depuis ce matin : selon un message publié sur X par le compte « Impact », Sonia Mabrouk pourrait rejoindre France 2 pour présenter le JT de 20 Heures, prenant la place de Léa Salamé. Par ailleurs, d’après des informations du journaliste Clément Garin, reprises par l’émission « Quotidien« , une altercation aurait opposé la Franco‑marocaine au directeur général de CNews le 4 février, en lien avec l’affaire Morandini.