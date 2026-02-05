Sofia Morgavi parle pour la première fois de la mort de son frère jumeau

Sofia Morgavi, professeure de chant devenue figure de la nouvelle saison de la Star Academy, a succédé à Adeline Toniutti après la victoire de Pierre Garnier et accompagne désormais les candidats jusqu’à la finale du 7 février. Reconnue pour son travail auprès des élèves et pour son ouvrage paru fin janvier, elle gère parallèlement une activité d’enseignement très demandée et est revenue, lors d’une interview télévisée début février, sur un deuil familial majeur qu’elle a traversé.

La production de l’émission avait remercié Adeline Toniutti après la finale de la onzième saison ; Sofia Morgavi a alors été invitée à prendre en charge le coaching vocal des élèves de la saison suivante. Parmi les candidats cités figurent Marine, Ebony, Marguerite et Charles, et Sofia a été reconduite pour accompagner notamment Léa et Ambre jusqu’au prime exceptionnel organisé au studio 217 le samedi 7 février.

Parallèlement à son rôle au sein de la maison et sur les plateaux, Sofia Morgavi continue son activité de professeure en dehors de la Star Academy. Selon son site Internet, elle dispense des cours de chant individuels et collectifs, ainsi que des séances d’interprétation et de technique vocale. Sa notoriété a entraîné une forte demande : les créneaux sont complets et seules des inscriptions sur liste d’attente sont possibles.

Parcours professionnel et révélation personnelle

Le 29 janvier, Sofia a publié un livre intitulé Et bien chantez maintenant, aux éditions de l’Observatoire. Pour évoquer cette actualité éditoriale, elle était invitée du « Buzz TV » pour TV Magazine le 2 février, où elle a également accepté d’aborder des aspects plus intimes de son histoire personnelle.

Dans cet entretien, la professeure, qui est également mère de deux enfants, a raconté la disparition de son frère jumeau. Elle a précisé les circonstances : alors qu’elle écrivait ses leçons le 11 juillet, on l’a appelée en urgence car son frère était malade. Elle a expliqué avoir compris que « ce serait la dernière semaine » et avoir été à ses côtés jusqu’à son dernier souffle.

Sofia Morgavi a décrit l’expérience de la perte en insistant sur la proximité qui les unissait : « On était très, très proche… Je l’ai accompagné pendant tout ce temps‑là, jusqu’à son dernier soupir, que j’ai entendu comme une résonance. Pour moi le son, le souffle ça a du sens. »

Elle a dit ressentir « un grand vide » depuis ce décès et a rappelé l’importance de la foi dans son processus de deuil : allumer une bougie, dire des paroles à la flamme et y trouver un effet thérapeutique. « Heureusement que je suis croyante », a‑t‑elle ajouté, évoquant la manière dont la spiritualité l’aide à tenir, a conclu l’artiste avec émotion.