Slimane soutient Ambre pour remporter la Star Academy saison 13

Slimane continue d’afficher publiquement son soutien à Ambre, candidate phare de la saison 13 de la Star Academy, malgré son absence des plateaux télé. Le chanteur, mis à l’écart des émissions après sa condamnation pour harcèlement d’un technicien durant un concert, a salué la prestation d’Ambre et exprimé sur Instagram son souhait qu’elle remporte la saison, alors que la jeune chanteuse de 18 ans se dirige vers une place en finale.

Depuis sa condamnation, Slimane a été boudé par certains formats télévisés : il n’a pas été retenu pour le jury de The Voice Kids et n’a pas été convié aux primes de la Star Academy. Pourtant, sa visibilité publique reste importante : son nouvel album, Il faut que tu saches, s’est vendu à 16 500 exemplaires en première semaine sans promotion, et les dix dates programmées à la salle Pleyel à Paris en mai sont toutes sold out.

Malgré son exclusion de certains plateaux, Slimane apparaît néanmoins dans la bande-annonce de la nouvelle saison de The Voice, diffusée par TF1, où il est montré aux côtés de personnalités comme Louane, Amir, Kendji, Maëlle et Anne-Sila. Sur les réseaux sociaux, il multiplie les marques d’admiration envers Ambre depuis plusieurs semaines.

Slimane est fan d’Ambre, il veut qu’elle gagne !

Ambre, âgée de 18 ans, s’est fait remarquer dès sa première prestation, le 18 octobre dernier, sur le plateau du studio 217. Sa réinterprétation d’Entrer dans la lumière de Patricia Kaas a été largement saluée par le public et les profils artistiques présents dans l’émission. Les commentaires de Slimane, relayés sur Instagram, mettent en avant sa voix et l’émotion dégagée par la candidate.

Dans un message publié ce vendredi, Slimane a écrit : « Cette fille est rare, mais sa voix l’est tout autant. Elle me bouleverse. Force à toi (Ambre) », confirmant ainsi son soutien public à la jeune artiste. Ce type de prise de position s’ajoute aux encouragements d’autres personnalités qui suivent la saison 13 de la Star Academy.

Parmi les artistes et personnalités cités comme spectateurs ou soutiens de l’émission figurent Christophe Willem et Michèle Laroque. La présence d’invités extérieurs au château illustre l’attention portée par le monde du spectacle à certains candidats de cette édition.

Récemment, l’humoriste Jamel Debbouze s’est rendu au château ; sa venue a permis à sa fille, fan du programme, d’échanger avec trois candidats—Ambre, Léa et Victor—via le téléphone rouge, selon les éléments diffusés autour de l’émission.