Six têtes humaines retrouvées sur une route du centre du Mexique

Six têtes humaines ont été découvertes mardi 19 août 2025 sur une route reliant les États de Puebla et Tlaxcala, dans le centre du Mexique, a annoncé le parquet. Signalée initialement par des automobilistes, la découverte a été confirmée par le parquet de Tlaxcala, où se trouvaient les restes, qui précisé sur les réseaux sociaux que les têtes appartiennent à six hommes et qu’une enquête a été ouverte. Par ailleurs, un crâne et d’autres restes humains ont été retrouvés dans la ville de Colima, à l’ouest du pays, selon des sources policières citées par des médias locaux. Un texte retrouvé sur le lieu de la découverte revendique, selon les médias, un règlement de comptes entre bandes rivales spécialisées dans le vol de gaz.

