Sénégal : Standard & Poor’s abaisse la note de B- à CCC+, la dette publique risque d’augmenter

L’agence de notation Standard & Poor’s a réduit une fois de plus l’évaluation du Sénégal, décision prise le vendredi 27 mars : la cote en monnaie locale passe de B- à CCC+, un niveau classé « hautement spéculatif ». Cette réévaluation pénalise directement le coût des emprunts pour l’État, alors que Dakar attend toujours la finalisation d’un accord avec le Fonds monétaire international.

Selon l’agence, l’exécution du budget 2026 s’annonce délicate : la hausse des taux d’intérêt mondiaux — en partie liée au conflit au Moyen-Orient — érode les marges de manœuvre, et le service de la dette absorbe déjà une part importante des recettes publiques. Les besoins de financement du pays sont estimés à environ 26 % du produit intérieur brut.

Le principal obstacle reste l’accès aux marchés internationaux. Après la révélation, en 2024, d’emprunts cachés évalués à près de 13 milliards de dollars attribués à l’ancienne équipe dirigeante, le Sénégal se trouve quasi-exclu des marchés externes. La solution de recours s’est donc trouvée au niveau régional, au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), où les financements sont généralement de maturité plus courte et reviennent plus chers.

Cette configuration impose des remboursements plus rapides et à des taux supérieurs, alors que la dette publique officielle s’établit à 118 % du PIB et que ce ratio pourrait grimper à 131 % si l’on intègre les entreprises publiques et les arriérés.

Pressions financières et négociations en suspens

Les discussions avec le FMI pour l’ouverture d’un nouveau programme restent au point mort. Standard & Poor’s attire l’attention sur le fait que peu de pays émergents parviennent à réduire un endettement de cette ampleur sans bénéficier d’une forte croissance, mettre en œuvre un ajustement budgétaire important ou subir un défaut.

Le Sénégal a pourtant commencé à tirer parti de ses ressources pétrolières et gazières, et a enregistré une croissance d’environ 8 % en 2025. Néanmoins, l’agence estime que ces revenus supplémentaires ne suffisent pas à compenser les vulnérabilités actuelles. Dakar a honoré près de 500 millions de dollars d’échéances début mars, tout en reportant certains autres paiements.

À court terme, la dégradation de la note alourdira la facture des emprunts et complexifiera la recherche de financements moins coûteux, une contrainte qui pèse sur l’exécution du budget et sur les discussions financières qui se poursuivent.