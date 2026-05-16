Dogbo : une tutrice poursuivie pour des violences présumées sur une enfant de 7 ans

Une femme, mère d’une célèbre artiste au Bénin, a été placée sous mandat de dépôt à Lokossa après son audition au parquet pour des faits présumés de maltraitance sur une fillette orpheline de 7 ans dont elle avait la garde à Dogbo. L’affaire, révélée par Le Potentiel, reste au stade de la procédure judiciaire, les faits n’ayant pas encore été établis par une décision de justice.

Une femme a été placée sous mandat de dépôt vendredi 15 mai 2026 après son audition au parquet du tribunal de première instance de Lokossa, dans le département du Mono, pour des faits présumés de maltraitance sur une fillette de 7 ans dont elle avait la tutelle, selon le groupe de presse Le Potentiel. Interpellée le lundi 11 mai par le commissariat d’arrondissement de Tota, dans la commune de Dogbo, et maintenue en garde à vue, elle a passé sa première nuit d’incarcération le vendredi au soir.

L’artiste en question n’est pas mise en cause dans l’affaire. Selon les témoignages recueillis par Le Potentiel, la fillette, orpheline de mère, vivait sous la tutelle de la prévenue dans le village de Dahoué, arrondissement de Tota, commune de Dogbo. Elle aurait été accusée d’avoir soustrait une somme de 1 400 francs CFA (environ 2 euros), et aurait reçu en guise de sanction des brûlures à la main, selon la même source. Le tribunal de première instance de Lokossa, compétent pour le département du Mono, est saisi du dossier. Le parquet a retenu le placement sous mandat de dépôt à l’issue de l’audition du 15 mai, ce qui signifie que la prévenue demeure incarcérée dans l’attente du jugement.

La nature précise des qualifications pénales retenues par le parquet n’est pas précisée, mais en droit béninois, les violences volontaires sur mineurs sont réprimées par le Code pénal, avec des peines aggravées lorsque la victime est un enfant de moins de 15 ans et que l’auteur présumé est chargé de son éducation ou de sa garde.

La commune de Dogbo et le département du Couffo

La commune de Dogbo est située dans le département du Couffo, dans le sud-ouest du Bénin, à environ 110 kilomètres au nord-ouest de Cotonou. L’arrondissement de Tota, où se trouve le village de Dahoué, est l’un des arrondissements ruraux de la commune. Le tribunal de première instance de Lokossa, chef-lieu du département du Mono voisin, est la juridiction de premier degré compétente pour ce secteur.