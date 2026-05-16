Bénin: le monde de la culture et la société civile se mobilisent ce samedi pour célébrer Patrice Talon

Le somptueux cadre du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa abrite ce samedi un gala de reconnaissance international inédit en l’honneur du président Patrice Talon.

Initié par un groupe d’acteurs de la société civile et du monde culturel béninois, cet événement solennel selon Le Matinal vient marquer d’une pierre blanche une décennie entière de gouvernance placée sous le signe des grandes mutations.

​Sous le thème évocateur de « 10 ans au service de l’audace: 13 000 000 de mercis », ce rendez-vous se veut le miroir des transformations profondes qui ont redessiné le visage du Bénin depuis 2016.

De l’avis des organisateurs, les dix années de la « Rupture » méritent un arrêt sur image, un instant de communion pour saluer les réformes audacieuses engagées dans des secteurs aussi vitaux que les infrastructures, la modernisation de l’appareil administratif, l’accès universel à l’eau potable et à l’électricité, sans oublier une impulsion sans précédent donnée au patrimoine culturel national.

​Pour célébrer ce bilan, les petits plats ont été mis dans les grands. La soirée s’annonce comme un spectacle vivant total, orchestré avec la rigueur des grands rendez-vous artistiques. Le public y découvrira un cocktail éclectique où se mêleront harmonieusement la musique, la poésie, la danse et des performances scéniques de haute facture.

Le ton de la soirée sera donné par le talentueux comédien Bardol Migan, qui assurera l’animation de ce gala où sont attendues de grandes figures du paysage culturel béninois.

​La scène verra défiler des ambassadeurs de la musique locale à l’instar de Doguicimi et de Bobo wé. L’un des moments forts de la soirée sera sans nul doute la prestation de la chorale Evas Bénin, sous la houlette du maestro Méchac Adjaho.

Le groupe réserve aux invités une exécution magistrale et inédite de l’hymne national en langue adja, ainsi qu’une création musicale spéciale, entièrement inspirée des grandes réalisations qui ont jalonné les deux mandats du président Patrice Talon.

​Sylvain Houenou de Dravo, président du comité d’organisation, insiste sur la portée symbolique de cette initiative. Pour lui, ce gala doit être un moment de communion nationale et de reconnaissance collective. C’est pourquoi il exhorte les populations, les leaders d’opinion et l’ensemble des acteurs culturels à se mobiliser massivement pour témoigner leur gratitude au chef de l’État pour l’œuvre de reconstruction nationale accomplie en dix ans à la tête du Bénin.