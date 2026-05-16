Bénin : 13 officiers supérieurs de la Police républicaine élevés à de nouveaux grades

Treize officiers supérieurs de la Police républicaine ont reçu leurs nouveaux galons vendredi 15 mai 2026 à la Direction générale, à Cotonou. La cérémonie, présidée par le Directeur général de l’institution, a consacré plusieurs promotions, dont celle du porte-parole de la Police républicaine, Eric Orou Yérima.

La Direction générale de la Police républicaine du Bénin a accueilli vendredi 15 mai 2026 une cérémonie de port de galon au profit de 13 officiers supérieurs promus à de nouveaux grades au titre des premier et deuxième trimestres de l’année 2026, selon Africaho. La cérémonie a été présidée par le Directeur général de la Police républicaine, en présence de personnels des Forces de défense et de sécurité et des proches des récipiendaires. Parmi les promus figure Eric Orou Yérima, porte-parole de la Police républicaine.

La répartition des promotions s’établit comme suit : un commissaire divisionnaire élevé au grade de contrôleur général de police, deux commissaires principaux promus commissaires divisionnaires de police et dix commissaires major promus commissaires principaux de police. À l’issue de la cérémonie, le Directeur général a adressé ses félicitations aux récipiendaires et les a invités à « renforcer leur engagement, leur sens du devoir et leur dévouement dans l’accomplissement de leurs missions quotidiennes », selon le communiqué de la Direction générale.

La Police Républicaine, institution fusionnée depuis 2018

La Police Républicaine du Bénin est le résultat de la fusion, intervenue en 2018 sous la présidence de Patrice Talon, de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, fusionnées en une seule force de sécurité intérieure. Cette réforme structurelle, unique en Afrique de l’Ouest, a unifié le commandement, les grades et les missions des deux corps sous une même hiérarchie, avec à sa tête un Directeur général relevant directement du ministère de l’Intérieur.

La cérémonie du 15 mai constitue la deuxième vague de promotions de l’année, couvrant les premier et deuxième trimestres. Elle s’inscrit dans le cycle ordinaire d’avancement des cadres supérieurs de l’institution, qui se déroule sur la base des règles statutaires applicables aux officiers de la Police républicaine. Les noms des douze autres récipiendaires n’ont pas été communiqués dans le communiqué diffusé par Africaho, qui ne cite nommément que le porte-parole Eric Orou Yérima à titre d’illustration.