Mondial 2026: la Corée du Sud dévoile une liste de 26 joueurs

La sélection sud-coréenne a officialisé son groupe pour le Mondial 2026. Emmenée par ses cadres évoluant en Europe, dont Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Son Heung-min et Hwang Hee-chan, la Corée du Sud entend jouer un rôle majeur dans un groupe A abordable sur le papier, mais piégeux dans les faits.

Le sélectionneur de la Corée du Sud a levé le voile sur la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une sélection qui mêle cadres expérimentés et jeunes talents évoluant dans les principaux championnats européens, avec l’objectif assumé de franchir un cap sur la scène mondiale. Versés dans le groupe A, les Sud-Coréens affronteront le Mexique, l’Afrique du Sud et la République tchèque. Sur le papier, un tirage abordable, mais qui exigera rigueur et constance pour espérer atteindre les phases à élimination directe.

Sans surprise, le groupe s’articule autour de ses figures de proue. Le milieu offensif de Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, figure bien parmi les sélectionnés. À 25 ans, il s’impose comme l’un des éléments créatifs majeurs de la sélection, aux côtés de cadres incontournables tels que Son Heung-min et Hwang Hee-chan. L’effectif repose sur un savant mélange entre expérience et jeunesse, avec de nombreux joueurs évoluant en Europe, à l’image de Bayern Munich pour le défenseur Kim Min-jae, symbole de la solidité défensive de cette sélection.

La liste complète de la Corée du Sud:

Gardiens : Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors).

Défenseurs : Kim Min-jae (Bayern Munich), Cho Yu-min (Sharjah FC), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Vienne), Seol Young-woo (FK Crvena zvezda), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen FC).

Milieux : Yang Hyun-jun (Celtic FC), Paik Seung-ho (Birmingham City FC), Hwang In-beom (Feyenoord Rotterdam), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City FC), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC), Lee Jae-sung (Mainz 05), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain).

Attaquants : Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Son Heung-min (Los Angeles Football Club), Cho Gue-sung (FC Midtjylland).







